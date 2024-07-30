Представлены умные часы Realme Watch S2

Компания Realme пополнила ассортимент умных часов моделью Watch S2, которая обойдется на дебютном индийском рынке в 55 долларов. Новинка характеризуется 46,5-мм металлическим корпусом толщиной 11 мм и массой 41 грамм, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек и максимальной яркостью 600 нит, мониторингом качества сна, измерением SpO2 и частоты сердечных сокращений, поддержкой 110 режимов тренировок, голосовым помощником AI Personal Assistant на основе ChatGPT, 4 ГБ флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Bluetooth, батареей ёмкостью 380 мАч, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, временем автономной работы до 20 дней, а также черной, серой и серебристой расцветками.

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