Представлены умные часы SMARTERRA FitMaster AURA PRO

SMARTERRA представляет SMARTERRA FitMaster AURA PRO – премиальную лимитированную версию умных часов SMARTERRA FitMaster AURA. Новинка обладает функционалом популярного гаджета SMARTERRA FitMaster AURA, но выполнена в алюминиевом корпусе для защиты устройства от механических повреждений и поставляется со стильным ремешком из мягкого высококачественного силикона.

Умные часы SMARTERRA FitMaster AURA PRO измеряют артериальное давление и рассчитывают уровень насыщенности крови кислородом. Функция мониторинга частоты сердечного ритма позволяет анализировать нагрузки на сердце в режиме реального времени и формате графика за сутки или неделю. Устройство считает количество шагов, пройденное расстояние и потраченные калории, а также оснащено датчиком побуждения к активности, который подаст пользователю вибросигнал, если тот долгое время находится без движения.

Умные часы SMARTERRA FitMaster AURA PRO поставляются в двух цветовых решениях – с черным или белым ремешками. Рекомендованная розничная цена – 1590 руб.