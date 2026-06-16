Представлены умные часы Sharp Karada Mate Watch

Компания Sharp пополнила ассортимент умных часов моделью Karada Mate Watch (MH-W01), которая получила 1,32-дюймовый OLED-экран с разрешением 466:466 точек, поддержкой функции Always On Display и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Новинка также характеризуется корпусом с размерами 42:42:9,4 мм и массой 33 грамма, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями 5ATM, IPX8, IP6X, ремешками шириной 20 мм, технологией FLOW для измерения потребления и расхода калорий, отслеживанием водного баланса, мониторингом частоты сердечных сокращений, фирменным пользовательским интерфейсом Circuit View, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой голосовых звонков и синхронизацией данных через фирменное приложение Karada Mate. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 370 долларов.