Представлены умные часы TAG Heuer Connected Watch Calibre E4 Golf Edition

Tag Heuer анонсировала новую версию своих смарт-часов TAG Heuer Connected Watch Caliber E4 Golf Edition. Новые часы TAG Heuer Connected Watch Calibre E4 Golf Edition предназначены для любителей гольфа и обладают целым рядом функций и не только.

Часы TAG Heuer Connected Watch Caliber E4 — Golf Edition оснащены с новыми техническими улучшениями, включая новый автоматический трекер ударов, переработанное программное обеспечение для гольфа и магнитный маркер мяча, встроенный в ремешок. Часы были выпущены через несколько недель после того, как TAG Heuer выпустила новое поколение своих смарт-часов TAG Heuer Calibre E4 с двумя новыми моделями диаметром 42 мм и 45 мм, созданными для обеспечения максимальной элегантности и спортивных характеристик и предлагающих доступ к постоянно растущей экосистеме TAG Heuer. С 2015 года TAG Heuer зарекомендовала себя как непревзойденный мировой лидер в производстве умных часов класса люкс. Модель Connected Golf Edition от TAG Heuer, впервые выпущенная в 2018 году, стала выдающимся успехом для производителя роскошных часов, опираясь на давнее наследие TAG Heuer в мире спорта. TAG Heuer стала бесспорным лидером в сегменте роскошных умных часов для гольфа и пользуется популярностью в гольф-сообществе.
Wear OS наконец-то получит поддержку переворота пользователь…
Wear OS наконец-то получит поддержку переворота пользовательВ последнее время Google быстро улучшает свою ОС Wear и теперь она подтвердила одну из функций, которая п…
Представлены смарт-часы Garmin D2 Mach 1 Aviator…
Представлены смарт-часы Garmin D2 Mach 1 AviatorСегодня были представлены новейшие смарт-часы Garmin D2 Mach 1 Aviator, специально разработанные для пило…
Производство Apple Watch Series 3 будет прекращено в этом го…
Производство Apple Watch Series 3 будет прекращено в этом гоПредполагается, что производство Apple Watch Series 3 будет прекращено в третьем квартале этого года. Счи…
Утечка рендеров Xiaomi Watch S1 Active…
Утечка рендеров Xiaomi Watch S1 ActiveXiaomi Watch S1 были анонсированы в конце 2021 года вместе с серией Xiaomi 12. Теперь просочилась спортив…
Анонсирован фитнес-трекер Garmin Vivosmart 5…
Анонсирован фитнес-трекер Garmin Vivosmart 5Линейка трекеров Garmin Vivosmart, в настоящее забыта. Однако спустя четыре года после выпуска Vivosmart …
Официально: Xiaomi Watch S1 Active представят 15 марта…
Официально: Xiaomi Watch S1 Active представят 15 мартаКомпания Xiaomi объявила о том, что смарт-часы Watch S1 Active будут представлены 15 марта вместе с глоба…
Apple объявляет о новых функциях Fitness Plus…
Apple объявляет о новых функциях Fitness PlusApple только что анонсировала несколько новых функций в подписке Fitness Plus, призванных сделать утренню…
Google представит Pixel Watch 26 мая…
Google представит Pixel Watch 26 маяУже довольно давно ходят слухи, что Google усердно трудится над своими собственными умными часами. В прош…
Обзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с МарусейОбзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с Марусей
Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple WatchОбзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple Watch
Обзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OSОбзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OS
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
Обзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple WatchОбзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple Watch
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor