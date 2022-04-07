Представлены умные часы TAG Heuer Connected Watch Calibre E4 Golf Edition

Tag Heuer анонсировала новую версию своих смарт-часов TAG Heuer Connected Watch Caliber E4 Golf Edition. Новые часы TAG Heuer Connected Watch Calibre E4 Golf Edition предназначены для любителей гольфа и обладают целым рядом функций и не только.

Часы TAG Heuer Connected Watch Caliber E4 — Golf Edition оснащены с новыми техническими улучшениями, включая новый автоматический трекер ударов, переработанное программное обеспечение для гольфа и магнитный маркер мяча, встроенный в ремешок. Часы были выпущены через несколько недель после того, как TAG Heuer выпустила новое поколение своих смарт-часов TAG Heuer Calibre E4 с двумя новыми моделями диаметром 42 мм и 45 мм, созданными для обеспечения максимальной элегантности и спортивных характеристик и предлагающих доступ к постоянно растущей экосистеме TAG Heuer. С 2015 года TAG Heuer зарекомендовала себя как непревзойденный мировой лидер в производстве умных часов класса люкс. Модель Connected Golf Edition от TAG Heuer, впервые выпущенная в 2018 году, стала выдающимся успехом для производителя роскошных часов, опираясь на давнее наследие TAG Heuer в мире спорта. TAG Heuer стала бесспорным лидером в сегменте роскошных умных часов для гольфа и пользуется популярностью в гольф-сообществе.