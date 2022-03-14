Представлены умные часы Truke Horizon W20

Компания Truke представила новые умные часы Truke Horizon W20 с GPS, ГЛОНАСС и другими функциями.

Умные часы Truke Horizon W20 оснащены 1,69-дюймовым полноэкранным сенсорным IPS-дисплеем, предлагающим более 100 облачных циферблатов. Функции GPS и ГЛОНАСС предоставляют пользователю более совершенные навигационные инструменты, а его водонепроницаемость IP68 является дополнительной функцией. Корпус Truke Horizon W20 изготовлен из алюминиевого сплава, в смарт-часах доступно несколько спортивных режимов. Truke Horizon W20 имеют емкость 300 мАч, что обеспечивает до 7 дней автономной работы при обычном использовании, 5 дней с GPS и до 45 дней в режиме ожидания.

Для Truke Horizon W20 также доступно подключение Bluetooth 5.0, которое можно использовать через приложение на устройствах Android и iOS. В Truke Horizon W20 доступны данные о частоте сердечных сокращений, артериальном давлении, кислороде в крови и мониторинге сна.
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