Представлены умные часы Urban Lite X

Компания Inbase представила смарт-часы под названием Urban Lite X, которые предлагают водонепроницаемую конструкцию и множество современных функций по доступной цене. Умные часы Urban X Lite оснащены ярким 1,6-дюймовым дисплеем и корпусом из алюминия и поликарбоната. Это легкое устройство поставляется с удобным силиконовым ремешком. Как уже упоминалось, Urban X Lite имеет защиту от пыли и воды IP68.

Urban Lite X оснащен модулем Bluetooth 5.0 для подключения к смартфону. Их также можно использовать для управления некоторыми функциями телефона, такими как камера, громкость и т. д.

Гаджет получил датчик сердечного ритма, датчик уровня кислорода в крови (SpO2) и функцию измерения артериального давления. Часы также могут подсчитывать шаги и определять режим сна. Другие функции, ориентированные на здоровье, включают оповещения о сидячем положении, режим управляемого дыхания и несколько спортивных режимов (ходьба, бег, скалолазание, йога, футбол, баскетбол, бадминтон, плавание, прыжки с трамплина и езда на велосипеде).

Пользователь может выбрать один из множества встроенных циферблатов или установить любое изображение на экране. Умные часы работают до 15 дней в обычном режиме или до 60 дней в режиме ожидания. Цена устройства составляет 28 долларов.