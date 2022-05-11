Представлены умные часы Urban Lite X

Компания Inbase представила смарт-часы под названием Urban Lite X, которые предлагают водонепроницаемую конструкцию и множество современных функций по доступной цене. Умные часы Urban X Lite оснащены ярким 1,6-дюймовым дисплеем и корпусом из алюминия и поликарбоната. Это легкое устройство поставляется с удобным силиконовым ремешком. Как уже упоминалось, Urban X Lite имеет защиту от пыли и воды IP68.

Urban Lite X оснащен модулем Bluetooth 5.0 для подключения к смартфону. Их также можно использовать для управления некоторыми функциями телефона, такими как камера, громкость и т. д.

Гаджет получил датчик сердечного ритма, датчик уровня кислорода в крови (SpO2) и функцию измерения артериального давления. Часы также могут подсчитывать шаги и определять режим сна. Другие функции, ориентированные на здоровье, включают оповещения о сидячем положении, режим управляемого дыхания и несколько спортивных режимов (ходьба, бег, скалолазание, йога, футбол, баскетбол, бадминтон, плавание, прыжки с трамплина и езда на велосипеде).

Пользователь может выбрать один из множества встроенных циферблатов или установить любое изображение на экране. Умные часы работают до 15 дней в обычном режиме или до 60 дней в режиме ожидания. Цена устройства составляет 28 долларов.
Fitbit готовится к выпуску новых умных часов Fitbit Sense 2 …
Fitbit готовится к выпуску новых умных часов Fitbit Sense 2 Как сообщается, этой весной Fitbit планирует выпустить две пары новых умных часов, которые станут преемни…
Представлен фитнес-браслет Huawei Band 7 за 40 долларов…
Представлен фитнес-браслет Huawei Band 7 за 40 долларовКомпания Huawei официально представила свой новый фитнес-браслет Band 7. Акцент новинки сделан на компакт…
Samsung Galaxy Fit 2 получил функцию управления камерой…
Samsung Galaxy Fit 2 получил функцию управления камеройSamsung анонсировала Galaxy Fit 2 в сентябре 2020 года. Это доступный фитнес-трекер от компании. Спустя п…
В Европе объявлены цены на Huawei Watch GT 3 Pro…
В Европе объявлены цены на Huawei Watch GT 3 ProУмные часы Huawei Watch GT 3 Pro поступили в продажу в Китае по цене от 2 468 юаней (370 долларов) до 3 0…
Gizmore выпустил новые умные часы GIZFIT 910 PRO…
Gizmore выпустил новые умные часы GIZFIT 910 PROСегодня были представлены новые умные часы GIZFIT 910 PRO. Умные часы GIZFIT 910 PRO оснащены 1,69-дюймов…
Samsung Galaxy Watch5 будет иметь встроенный термометр…
Samsung Galaxy Watch5 будет иметь встроенный термометрSamsung работает над добавлением термометра в новую серию Galaxy Watch5. Это будет полезно для выявления …
Pixel Watch демонстрирует глубокую интеграцию с FitBit…
Pixel Watch демонстрирует глубокую интеграцию с FitBitВ эксклюзивном отчете, новый рендер грядущих Pixel Watch показывает еще один взгляд на первые умные часы …
Выпущены умные часы BoAt Watch Blaze с процессором Apollo 3…
Выпущены умные часы BoAt Watch Blaze с процессором Apollo 3BoAt выпустила BoAt Watch Blaze — совершенно новые доступные смарт-часы со специальной стартовой ценой. У…
Обзор Mibro Color. Умные часы с оксикометромОбзор Mibro Color. Умные часы с оксикометром
Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple WatchОбзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple Watch
Обзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 днейОбзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 дней
Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor