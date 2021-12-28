Представлены умные часы VIVO Watch 2 с поддержкой eSIM

Новые умные часы VIVO Watch 2 были представлены вместе с смартфонами VIVO S12 и VIVO S12 Pro. Умные часы оснащены поддержкой eSIM, 1,43-дюймовым дисплеем на корпусе из нержавеющей стали и 2 ГБ встроенной памяти. Устройство имеет функцию мониторинга сна, пульса и отслеживания уровня насыщения крови кислородом (SpO2). Другие датчики включают акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик внешней освещенности, датчик высоты и датчик давления воздуха.

Автономность устройства достигает 14 дней. Поддержка eSIM означает, что вы можете получать сообщения и звонки со смарт-часов даже без совместимого телефона. Есть голосовая команда Jovi. Для здоровья и фитнеса доступно 47 спортивных режимов.

Цены начинаются от 1299 юаней (204 доллара). Часы будут доступны в Китае 29 декабря в версиях Silver Wing, Force Black и Breaking Dawn.
Комментарии и отзывы VIVO Watch 2
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