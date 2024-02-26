Представлены умные часы Xiaomi Watch 2

Компания Xiaomi представила в рамках выставки MWC 2024 умные часы Xiaomi Watch 2, которые будут стоить на европейском рынке 200 евро. Новинка характеризуется алюминиевым корпусом с водонепроницаемостью до 5 АТМ, 1,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466:466 точек, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Wear OS, датчиками для измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, мониторингом качества сна и уровня стресса, поддержкой 160 спортивных режимов, функцией обнаружения падения с оповещением выбранных контактов, поддержкой GPS и NFC, встроенными микрофоном и динамиком для голосовых вызовов, батареей ёмкостью 495 мАч и временем автономной работы до 65 часов.