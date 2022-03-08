Представлены умные часы Zeblaze Stratos 2

Zeblaze анонсировала смарт-часы Stratos 2. Часы оснащены AMOLED-дисплеем и несколькими инструментами для измерения состояния здоровья, включая монитор SpO2. Дисплей имеет диаметр 1,3 дюйма и разрешение 360 x 360 пикселей, в целом, устройство имеет соотношение экрана к корпусу 85,2%.

Устройство имеет встроенный GPS, а также доступ к системам ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Умные часы Stratos 2 оснащены пульсометром и монитором насыщения крови кислородом (SpO2) для измерения вашего здоровья. Устройство также имеет акселерометр для отслеживания шагов. Stratos 2 имеет множество спортивных режимов, таких как бег, эллиптический тренажер и теннис. Устройство выдерживает до 5 атм, поэтому подходит и для плавания. Гаджет поставляется с Bluetooth 5.0 и совместим с Android 4.4 или iOS 8.2. Аккумулятор устройства может работать до 25 дней в режиме энергосбережения или до 15 дней при обычном использовании. Часы имеют пластиковый корпус с безелем из сплава, кнопки и застежку из нержавеющей стали, а также силиконовый ремешок. Умные часы Stratos 2 будут доступны для покупки за 140 долларов.
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