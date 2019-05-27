Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5000 (Navi)

Компания AMD в рамках выставки Computex 2019 представила видеокарты Navi, которые получили название Radeon RX 5000. Итак, линейка отличается новой архитектурой RDNA (Radeon DNA), которая получила новое исполнение вычислительных блоков. Это дает лучшую эффективность, увеличенное количеств команд за цикл (IPC), новую многоуровневую кэш-память, оптимизированный графический конвейер. Утверждается, что прирост производительности GPU на такт составил 25%, а на ватт – 50%. Также отмечается нативная поддержка интерфейса PCIe 4.0. На презентации Radeon RX 5700 сравнили с GeForce RTX 2070 в бенчмарке Strange Brigade. Карта AMD оказалась на 10% быстрее. Полные характеристики, цена и дата начала продаж будут объявлены через пару недель на выставке E3 2019.