Представлены видеокарты Colorful GeForce RTX 4090 и RTX 4080

Компания Colorful представила свои варианты видеокарт GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 16GB и GeForce RTX 4080 12GB в исполнениях Vulcan и BattleAx и Neptune. Технические характеристиками пока не раскрываются, но уже можно говорить об огромной размере грядущих новинок. Например, Vulcan и BattleAx займут в компьютерном корпусе минимум три слота расширения.

Модели Colorful iGame Vulcan смогут похвастаться новой системой охлаждения с массивными вентиляторами Hurricane Scythe Blades, выдающими воздушный поток 55 CFM, съёмным магнитным экраном iGame Smart LCD разрешением 800:216 пикселей, док-станцией для экрана и крепёжной скобой в комплекте поставки.

Модели серии BattleAx унаследуют дизайн видеокарт GeForce RTX 3000, но получат три 98-мм вентилятора в составе системы охлаждения. Что до серии Neptune, то она выделяется необслуживаемой СЖО с 360-мм радиатором, 120-мм PWM-вентиляторами и RGB-подсветку. В ПК-корпусе данные ускорители займут два слота расширения. Также отметим кнопку разгона в сериях Colorful Vulcan и Neptune.