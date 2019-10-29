Представлены видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 и 1650 SUPER

2019-10-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - INNO3D GeForce GTX 1660; [73]
INNO3D представляет новые видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 и 1650 SUPER. Учитывая успехи RTX 2060 Twin X2 и RTX 2060 SUPER Twin X2 OC, наши инженеры решили, что было бы логично запустить новую серию GTX 16 SUPER с такими же производительными и эффективными кулерами, а также добавить маленькую версию Compact в новые карты серии GTX 16 SUPER. Однако, они на этом не остановились и в дополнение разработали новую систему охлаждения Twin X2 OC RGB!

Система Twin X2 OC отличается двумя эффективными 9-сантиметровыми вентиляторами. Два вентилятора такого размера обеспечивают наилучший баланс производительности и шума. В версии Twin X2 OC RGB мы сделали вентиляторы полупрозрачными и добавили яркую RGB-подсветку. Теперь кулер не только эффективно охлаждает видеокарту, но и великолепно выглядит. Радиатор остался прежним, он также имеет большие размеры и три тепловые трубки. INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER на 20% быстрее, чем оригинальная GTX 1660, и в 1,5 раза быстрее, чем предыдущее поколение GTX 1060 6GB. INNO3D GeForce GTX 1650 SUPER на 50% быстрее, чем оригинальная GTX 1650, и почти в 2 раза быстрее, чем предыдущее поколение GTX 1050. Обе видеокарты работают на основе отмеченной наградами архитектуры NVIDIA Turing и сверхбыстрой памяти GDDR6, что делает их наиболее подходящими для современных игр.

Комментарии и отзывы INNO3D GeForce GTX 1660
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