Представлены видеокарты MSI GeForce GTX 1630 Aero ITX и Ventus XS

Компания MSI пополнила ассортимент видеокарт GeForce GTX 1630 моделями GeForce GTX 1630 Aero ITX 4G и GeForce GTX 1630 Ventus XS 4G, которые могут похвастаться заводским разгоном. Первая характеризуется системой охлаждения с одним вентиляторов, размерами 170:112:39 мм, массой 388 граммов, графическим чипом TU117-150 c 512 ядрами CUDA, частотой GPU 1815 МГц против 1785 МГц у эталонной версии, а также интерфейсами DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b и DVI-D.

GeForce GTX 1630 Ventus XS 4G получила систему охлаждения с двумя кулерами, габариты 178:112:39 мм, массу 446 г, частоту 1815 МГц и такой же набор разъемом. Энергопотребление адаптеров составляет 75 Вт. Для их работы понадобится блок питания мощностью минимум 300 Вт.