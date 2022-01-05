Представлены видеокарты Palit GeForce RTX 3050 Dual и StormX…

Серия Palit GeForce RTX 3050 Dual оснащена двумя большими 90 мм вентиляторами для эффективного охлаждения и имеет большую площадь отверстий на задней панели для оптимальной вентиляции. Настраиваемая RGB-подсветка на боковой стороне видеокарт позволит геймерам насладиться минималистскими световыми эффектами.
Компактная, но мощная серия StormX также представлена в линейке Palit GeForce RTX™ 3050. Невероятно маленький корпус вмещает в себя мощь полноразмерной видеокарты. Имея длину всего 17 см, Palit StormX идеально подходит для систем небольшого форм-фактора. Геймеры могут на 100% ощутить производительность полноразмерной видеокарты, сэкономив место и наслаждаясь портативностью.