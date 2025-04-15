Представлены видеокарты Palit GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060

Palit представила серии видеокарт GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060. Графические процессоры серии GeForce RTX™ 50 на базе архитектуры NVIDIA Blackwell открывают геймерам и создателям контента революционные возможности. Оснащенные мощными возможностями искусственного интеллекта, видеокарты серии RTX 50 открывают новые впечатления и новый уровень качества графики. Повышайте производительность в несколько раз с помощью NVIDIA DLSS 4, создавайте изображения с беспрецедентной скоростью и раскройте творческий потенциал с помощью NVIDIA Studio.

В дополнение получите доступ к микросервисам NVIDIA NIM — новейшим моделям искусственного интеллекта, которые позволяют энтузиастам и разработчикам создавать ИИ помощников, агентов и рабочие процессы с максимальной производительностью в системах с поддержкой NIM. Доступная с графическими процессорами NVIDIA® GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ или 8 ГБ и графическими процессорами RTX™5060, серия Palit Infinity 3 разработана для ПК компактного форм-фактора SFF (Small Form Factor), что переосмысливает понятие компактных производительных видеокарт. Имея размеры всего 292 x 117 x 42 мм, Infinity 3 на 45% меньше стандартных моделей RTX 50 с тремя вентиляторами. С тонким двухслотовым дизайном она еще компактнее большинства совместимых с SFF видеокарт, что делает ее лучшим выбором для компактных высокопроизводительных конфигураций ПК.