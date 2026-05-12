Представлены видеокарты Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3

PALIT Microsystems Ltd. представили видеокарты RTX 5080 серии Infinity 3. Разработанная в соответствии с философией лаконичности внешнего вида и целенаправленной производительности, серия Infinity 3 надежно обеспечивает стабильную производительность в полностью черном дизайне. Серия Infinity 3 построена вокруг лаконичного полностью черного дизайна, центральным элементом которого является символ бесконечности (∞). Этот символ не просто визуальная метка, так как олицетворяет плавный непрерывный поток воздуха, предоставляя геймерам и создателям контента производительность и эффективность охлаждения без каких-либо ограничений. Монохромный дизайн гармонично вписывается в широкий диапазон конфигураций ПК. Для пользователей, которые ценят изысканную темную эстетику, серия Infinity 3 это естественный выбор.