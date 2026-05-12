Представлены видеокарты Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3

PALIT Microsystems Ltd. представили видеокарты RTX 5080 серии Infinity 3. Разработанная в соответствии с философией лаконичности внешнего вида и целенаправленной производительности, серия Infinity 3 надежно обеспечивает стабильную производительность в полностью черном дизайне. Серия Infinity 3 построена вокруг лаконичного полностью черного дизайна, центральным элементом которого является символ бесконечности (∞). Этот символ не просто визуальная метка, так как олицетворяет плавный непрерывный поток воздуха, предоставляя геймерам и создателям контента производительность и эффективность охлаждения без каких-либо ограничений. Монохромный дизайн гармонично вписывается в широкий диапазон конфигураций ПК. Для пользователей, которые ценят изысканную темную эстетику, серия Infinity 3 это естественный выбор.

  • Композитные тепловые трубки: Сочетание рифления и спеченных порошковых структур обеспечивает быструю и равномерную циркуляцию жидкости, передавая тепло к пластинам радиатора с до 32% повышенной эффективностью по сравнению с системами охлаждения обычной конструкции.
  • TurboFan 4.0: Вдохновленная авиационными двигателями и крыльями, конструкция вентиляторов стабилизирует воздушный поток с помощью аэродинамических законцовок лопастей вентиляторов и снижает сопротивление и шум с помощью канавок на задней стороне лопастей, достигая в общей сложности до 33% снижения шума и повышения эффективности охлаждения.
  • Полностью черное оформление: Абсолютно черный кожух системы охлаждения с лаконичным дизайном гармонично вписывается в любой стиль конфигураций ПК — вне времени и без отвлекающих факторов.
  • Символ бесконечности (∞): Плавные контуры естественным образом направляют воздушный поток, форма и функция взаимно усиливают друг друга

