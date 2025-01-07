Представлены видеокарты Palit GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070

Palit Microsystems Ltd. объявили о выпуске новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX™ 50-й серии с графическими процессорами RTX™ 5090, RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti и RTX™ 5070. Графические процессоры серии GeForce RTX™ 50 на базе архитектуры NVIDIA Blackwell открывают геймерам и создателям контента революционные возможности. С мощнейшей производительностью в задачах искусственного интеллекта, видеокарты серии RTX 50 открывают новые возможности с новым уровнем точности графических вычислений. Доступная с графическими процессорами GeForce RTX™ 5090, RTX™ 5080 и RTX™ 5070 Ti, серия Palit GameRock представляет собой сочетание эстетики и производительности. В соответствии со словом «Rock» в GameRock, серия символизирует свободу, творчество и силу. Этот дух выражен в максимальной ARGB подсветке, которая превращает любой ПК в сияющую демонстрацию персонального стиля.

Кожух системы охлаждения GameRock имеет Panel Chameleon (Панель Хамелеон), демонстрирующую постоянно меняющийся оттенок с эффектом оптического камуфляжа. Этот динамический визуальный эффект сочетается с функцией ARGB Sync Evo от Palit. Универсальный разъем ARGB 5V обеспечивает синхронизацию подсветки видеокарты с подсветкой других компонентов без использования дополнительного программного обеспечения, создавая настоящий световой шедевр, не требующий дополнительной настройки. Композитные тепловые трубки, сочетающие рифление и спеченные порошковые структуры, обеспечивают равномерную циркуляцию жидкости для максимального теплоотвода. Испарительная камера полностью покрывает графический процессор и видеопамять, равномерно распределяя тепло для эффективного охлаждения.

Передовые решения в области охлаждения включают TurboFan 4.0 для оптимизации воздушного потока, наклонные пластины радиатора в качестве воздушного дефлектора и композитные тепловые трубки, обеспечивающие эффективную теплопередачу. Для адаптации к различным сценариям использования модель поддерживает технологию Dual BIOS, что позволяет пользователям переключаться между производительным и тихим режимами. Кроме того, технология 0dB обеспечивает бесшумную работу в задачах с незначительной нагрузкой, повышая комфорт использования.