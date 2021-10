Представлены защищенные телефоны AGM G1 и AGM G1 Pro

AGM, китайский производитель защищенных смартфонов, анонсировал сегодня два новых защищенных смартфона AGM G1 и AGM G1 Pro. Эти смартфоны не только имеют 5G, но и обладают множеством функций, которых нет в обычном смартфоне.

Оба телефона имеют схожий дизайн, но есть небольшие различия, которые их различают. AGM заявляет, что разработала новое модульное шасси для телефонов, которое позволяет их модифицировать. AGM G1 отличается от AGM G1 Pro оранжевым акцентом. Этот акцент можно увидеть вокруг дисплея, на задней панели и по углам телефона.

AGM G1 и AGM G1 Pro имеют 6,53-дюймовый ЖК-дисплей FHD +. В AGM не говорится о типе защиты, доступной для экранов, однако, по утверждению AGM, они обеспечивают стойкость к алмазному уровню. Также есть поддержка перчаток, и телефон продолжит работать в диапазоне температур от -30 ° C до 60 ° C. Он может проработать даже около получаса при понижении температуры до -40 ° C.

Оба телефона работают на процессоре Snapdragon 480 5G в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. AGM заявляет, что оба телефона имеют не только рейтинг IP68 MAX, но и рейтинг IP69K, который предназначен для защиты от высокой температуры и воды под высоким давлением. Они также имеют сертификат MIL-STD-810H. Внутри каждого телефона есть массивная батарея на 6200 мАч, и они поставляются с адаптером питания на 18 Вт. И AGM G1, и AGM G1 Pro из коробки работают под управлением X OS 6 на базе Android 11.