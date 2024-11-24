Представлены золотистые часы Casio A158WEGV-9A

Компания Casio выпустила часы A158WEGV-9A из популярной серии Vintage. Новинка характеризуется узнаваемым дизайном корпуса в золотистой расцветке, циферблатом с зелёными акцентами, браслетом из нержавеющей стали с ионным золотистым покрытием и регулируемой застёжкой, жидкокристаллическим экраном, подсветкой, автоматическим календарем, будильником, секундомером, часовой сигнализацией, точностью часов ±30 секунд в месяц и батарейкой CR2016 с автономностью до семи лет. Casio A158WEGV-9A уже доступны для покупки на дебютном американском рынке по цене в 75 долларов.

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