Представлены золотистые часы Casio A158WEGV-9A

Компания Casio выпустила часы A158WEGV-9A из популярной серии Vintage. Новинка характеризуется узнаваемым дизайном корпуса в золотистой расцветке, циферблатом с зелёными акцентами, браслетом из нержавеющей стали с ионным золотистым покрытием и регулируемой застёжкой, жидкокристаллическим экраном, подсветкой, автоматическим календарем, будильником, секундомером, часовой сигнализацией, точностью часов ±30 секунд в месяц и батарейкой CR2016 с автономностью до семи лет. Casio A158WEGV-9A уже доступны для покупки на дебютном американском рынке по цене в 75 долларов.