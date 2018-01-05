Представлено второе поколения смартфона Nokia 6

Компания HMD Global представила второе поколение смартфона Nokia 6, которое может похвастаться свежим дизайном и улучшенными техническими характеристиками. Новинку оснастили 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и традиционным соотношением сторон 16:9, процессором Snapdragon 630 (2,2 ГГц), 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной памяти, 16 Мп основной камерой с фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3000 мАч и операционной системой Android 7.1.1 с последующим обновлением до Android 8 Oreo. Цена Nokia 6 на 32 ГБ памяти в Китае составит 1499 юаней (13 200 рублей), а за старшую версию придется заплатить 1699 юаней (14 900 рублей).