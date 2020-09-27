Предварительные характеристики графических чипов AMD Navi 21, Navi 22 и Navi 23

Благодаря последним обновлениям программного обеспечения AMD ROCm 3.8 было обнаружено много информации о микросхеме RDNA 2, включая количество CU, тактовые частоты и целевые показатели энергопотребления.

Redditor stblr собрал много данных для будущих чипов AMD серии RDNA 2, показав, что флагманский чип AMD Navi 21 будет иметь 80 вычислительных блоков и более высокие тактовые частоты, чем более старый RX 5700 XT на базе Navi 10.

AMD RX 5700 XT имеет повышенную тактовую частоту до 1905 МГц и игровую частоту 1755 МГц. С кремнием AMD Navi 21 ожидаются тактовые частоты от 2050 МГц до 2200 МГц, а также относительно низкое энергопотребление по сравнению с серией RTX 30 от Nvidia.

Кремний Radeon Navi 22 будет предлагать пользователям 40 CU, что соответствует кремнию Navi 10 RX 5700 XT. Это делает Navi 22 AMD RDNA 2 заменой Navi 10, предлагая пользователям более высокие тактовые частоты и впечатляющие показатели энергопотребления. Кремний, вероятно, будет использоваться для создания продуктов AMD серии RX 6700.

Navi 23 будут с низким энергопотреблением, предназначенным для нижнего сегмента рынка ПК, и также будет лучшим чипом AMD для массовых игровых ноутбуков, особенно если заявленные AMD данные о производительности для RDNA 2 верны.

AMD в настоящее время не объявляет никаких показателей производительности для своей предстоящей серии Radeon RX 6000. Поклонники Radeon должны ожидать значительного скачка производительности по сравнению с Navi благодаря повышению эффективности архитектуры Radeon RDNA 2 и добавлению новых функций, таких как поддержка VRS, Mesh Shaders и DXR 1.1.