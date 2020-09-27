Предварительные характеристики графических чипов AMD Navi 21, Navi 22 и Navi 23

Благодаря последним обновлениям программного обеспечения AMD ROCm 3.8 было обнаружено много информации о микросхеме RDNA 2, включая количество CU, тактовые частоты и целевые показатели энергопотребления.

Redditor stblr собрал много данных для будущих чипов AMD серии RDNA 2, показав, что флагманский чип AMD Navi 21 будет иметь 80 вычислительных блоков и более высокие тактовые частоты, чем более старый RX 5700 XT на базе Navi 10.

AMD RX 5700 XT имеет повышенную тактовую частоту до 1905 МГц и игровую частоту 1755 МГц. С кремнием AMD Navi 21 ожидаются тактовые частоты от 2050 МГц до 2200 МГц, а также относительно низкое энергопотребление по сравнению с серией RTX 30 от Nvidia.

Кремний Radeon Navi 22 будет предлагать пользователям 40 CU, что соответствует кремнию Navi 10 RX 5700 XT. Это делает Navi 22 AMD RDNA 2 заменой Navi 10, предлагая пользователям более высокие тактовые частоты и впечатляющие показатели энергопотребления. Кремний, вероятно, будет использоваться для создания продуктов AMD серии RX 6700.

Navi 23 будут с низким энергопотреблением, предназначенным для нижнего сегмента рынка ПК, и также будет лучшим чипом AMD для массовых игровых ноутбуков, особенно если заявленные AMD данные о производительности для RDNA 2 верны.

AMD в настоящее время не объявляет никаких показателей производительности для своей предстоящей серии Radeon RX 6000. Поклонники Radeon должны ожидать значительного скачка производительности по сравнению с Navi благодаря повышению эффективности архитектуры Radeon RDNA 2 и добавлению новых функций, таких как поддержка VRS, Mesh Shaders и DXR 1.1.
Комментарии и отзывы AMD
Обзоры:
Лучшая видеокарта Radeon RX 580. Sapphire Pulse Radeon RX 580 (11265-05-20G)Лучшая видеокарта Radeon RX 580. Sapphire Pulse Radeon RX 580 (11265-05-20G)
Лучшая видеокарта RTX 2080 Ti. MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIOЛучшая видеокарта RTX 2080 Ti. MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO
Обзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокартаОбзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокарта
Новости:
MSI и Corsair выпустят новые видеокарты серии RTX 30

Помимо графических карт серии Gaming X Trio и Ventus x3, MSI планирует выпустить еще несколько видеокарт....
3D-карта Radeon RX 6800 XT получит 12 ГБ памяти

Профильное издание NewEgg Insider поделилось подробностями о графических адаптерах Radeon RX 6900XT, RX 6...
Новейшая флагманская видеокарта AMD серии Radeon RX 6000

Компания AMD планировала представить свои новейшие графические и компьютерные процессоры в следующем меся...
Обзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиатура для SMART TVОбзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиатура для SMART TV
Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5
Обзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для AppleОбзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для Apple
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни
Обзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофонаОбзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофона
Скоро будет внедрение технологий NVIDIA ...
Скоро будет внедрение технологий NVIDIA Помимо представленных видеокарт линейки NVIDIA GeForce RTX 3000 серии, компания NVIDIA рассказала о новых...
Камеры Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro срав...
Камеры Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro сравСетевые источники опубликовали сравнительное изображение блоков основных камер флагманских смартфонов Hua...
OnePlus OxygenOS на базе Android 11 полу...
OnePlus OxygenOS на базе Android 11 полуOnePlus анонсировала финальную версию OxygenOS на базе Android 11 для разработчиков. Компания внесла неск...
Crytek продемонстрировала первый игровой...
Crytek продемонстрировала первый игровойCrytek продемонстрировала первый игровой трейлер Crysis Remastered. Фанаты игры оказались недовольными и ...
Mediaworkstations A-XP мощнейший ноутбук...
Mediaworkstations A-XP мощнейший ноутбукКомпания Mediaworkstations выпустила портативный ноутбук который разорвет любой современный компьютер. A-...
Xiaomi Mi 10 Youth Edition получил две н...
Xiaomi Mi 10 Youth Edition получил две нКомпания Xiaomi выпустила две новые версии смартфона Mi 10 Youth Edition, которые имеют персиковую и зеле...
Приложение WhatsApp теперь поддерживает ...
Приложение WhatsApp теперь поддерживает Разработчики WhatsApp добавили ряд новых функций, которые будут внедрены в ближайшее время для платформы ...
Cyberpunk 2077 демонстрирует игровой про...
Cyberpunk 2077 демонстрирует игровой проРазработчики игры Cyberpunk 2077 выпустила два видео где демонстрируют игровой процесс и виды оружия. Игр...
Представлен объектив Canon RF100-500mm F...
Представлен объектив Canon RF100-500mm FКомпания Canon пополнила ассортимент полнокадровых телеобъективов для своих беззеркальных камер моделью R...
Apple закрывает аккаунты разработчиков E...
Apple закрывает аккаунты разработчиков EEpic Games, создатель Fortnite, может вскоре потерять свои учетные записи разработчиков и доступ к инстру...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy M20...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy M20Достаточно часто пользователи спрашивают о том, как правильно выбрать ...
Обзор Robomow RS615u. Робот-газонокосилк...
Обзор Robomow RS615u. Робот-газонокосилкКрасивый газон требует не только наличия загородного дома, но и кропотливого труда с выравниванием, засев...
Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?
Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем
Обзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природеОбзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природе
Обзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемкиОбзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемки
Обзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детекторОбзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детектор
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor