Предварительный обзор AOC C32V1Q. Стильно и молодёжно

В последнее время мониторы с разрешением 4К пользуются повышенным спросом — они стоят заметно дешевле, чем год назад, а картинку предоставляют действительно более привлекательную. Ситуация очень интересная, ведь пользователям теперь предоставляют нестандартный выбор — они могут заплатить адекватные деньги за 4К-монитор или копейки за FullHD. Сегодня мы поговорим о AOC C32V1Q, который вышел в продажу буквально неделю назад и вызвал массу вопросов. Разработчики решили сделать его идеальным для некоторых повседневных задач, плюс постарались понизить общую стоимость. В итоге получилось очень странное устройство с отличным дизайном, но довольно странными характеристиками. Что же, мы решили разобраться в этом вопросе и детально изучили каждый винтик этого монитора. Теперь пришло время рассказать вам об этой новинке, ведь кто-то точно захочет себе ее приобрести.

Характеристики

Диагональ дисплея данного монитора составляет 31,5 дюйма. Округлять цифры до более привлекательных в названии уже давно начали, так что нас это даже не удивляет. Разрешение при такой диагонали составляет 1920 на 1080 точек. И тут уже появляются вопросы, ведь это монитор, а не телевизор, и вы будете использовать продукт на довольно близком расстоянии к глазам. Разрешение FullHD на такой диагонали с метрового расстояния будет выглядеть не очень привлекательно, плотность пикселей явно проигрывает тем нормам, к которым мы уже привыкли. Зато здесь используется неплохая VA матрица с отличными углами обзора и она даже загнута, чтобы вы могли с большим комфортом погрузиться в мир высоких технологий. Хотя, конечно, при такой диагонали гнуть матрицу не особо есть смысл, вы легко сможете разместить перед глазами всю информацию и без этого. Зато второстепенные характеристики модели очень даже хорошо себя зарекомендовали.

Начнем с того, что уровень контрастности достигает 3000:1. Это в три раза лучше, чем у большинства IPS матриц, так что смотреть фильмы будет заметно приятнее, это факт. Про динамическую контрастность мы говорить даже не будем, это какая-то непонятная величина для маркетологов. Угол обзора у монитора составляет 178 градусов, а время отклика достигает 4 мс. Для соревновательных игр модель может и не подойдет, зато вы можете поиграть в какие-то одиночные игры с комфортом и радостью. Но, в целом, характеристики неплохие.

Дизайн корпуса

Внешний вид устройства — сильная сторона монитора. Нам всегда нравился дизайн данного производителя и в этот раз тоже нас решили порадовать. На фронтальной панели рамки справа, слева и сверху от дисплея сведены к минимуму, лишь снизу небольшая плашка с логотипом компании расположена. Смотрится аккуратно и нет ощущения, что здесь много лишнего. На тыльной стороне у нас глянцевый черный пластик и логотип компании. Собственно, эту панель вы будете видеть не так часто, так что особого внимания ей не уделяем. И, конечно, подставка V-образной формы смотрится очень круто.

Итог

К характеристикам монитора есть целый ряд вопросов. Во-первых, почему разрешение такое низкое при такой громадной диагонали? Это еще можно как-то простить телевизорам, которые стоят за три метра от зрителя, но мониторы обычно стоят заметно ближе. Во-вторых, дизайн здесь явно располагает к тому, что гаджет относится к премиум сегменту, но на деле это бюджетный монитор за 230 долларов. Стоит ли он своих денег? Да, если у вас не очень мощный ноутбук, который не вытянет картинку в 4К, а хочется подключить внешний монитор и работать на нем. В этом случае модель идеальная.