Предварительный обзор ASUS TUF Gaming GT301. Необычный корпус

Дизайн корпуса

Пользователи, включая наших читателей, довольно часто жалуются на то, что им не удается найти себе интересный корпус, который будет справляться с поставленными задачами и при этом выглядеть привлекательно. Сегодня мы поговорим о таком решении — корпус от ASUS выглядит очень круто и явно стоит того, чтобы потратить на него свои деньги.

Каркас

Достаточно серьезным преимуществом данного продукта является его привлекательный внешний вид, который сразу вызывает интерес и намекает нам на то, что разработчики корпуса знают своё дело. На лицевой панели можно заметить достаточно классную перфорацию, за которой находятся фронтальные вентиляторы в количестве трех штук. Также стоит сказать, что лицевая панель довольно щедро украшена различными декоративными элементами вроде тканевой ленты с названием игровой линейки. Выглядит и правда довольно привлекательно, дорого и богато, так что если вы фанат красивых корпусов — как минимум лицевая панель вам понравится. Естественно, на боковой панели корпуса находится стеклянная панель, которая тоже выглядит довольно интересно благодаря большому размеру. Сам же корпус окрашен в черный цвет с матовым покрытием, что лично нам очень понравилось.

Особенности

Собственно, компания ASUS всегда выпускала достойные корпуса, так что сомнений в том, что внутри ASUS TUF Gaming GT301 нас ожидает приятный сюрприз, не было совершенно. Разработчик продумал все детали и показал действительно хороший корпус, который позволяет работать с комфортом и собирать компьютер без трудностей. Внутри очень много места — можно поставить ATX-плату, есть море места для установки видеокарты, есть различные дополнительные бонусы в виде посадочных мест под вентиляторы и декоративный кожух, который прикрывает блок питания и накопители от взора пользователя. Это и правда весьма простое решение, которое есть буквально у всех современных корпусов, но производитель решил не забыть об этой маленькой детали. В итоге после сборки компьютера вы будете видеть исключительно красивые компоненты своего ПК, а ворох кабелей будет скрыт за кожухом.

Итог

Конечно, хороший корпус от плохого отличается вниманием производителя к деталям, на которые кто-то не обращает внимания, а кто-то тратит на это массу усилий. Даже при беглом осмотре корпуса ASUS TUF Gaming GT301 становится понятно, что производитель уделил деталям море внимания — чего только стоят отверстия для укладки кабелей, которые защищены специальным резиновым покрытием. Благодаря этому пользователь при сборке своего компьютера может не переживать о том, что острые грани отверстия в каркасе повредят обмотку кабелей или даже сами кабели. Это достаточно интересное преимущество на самом деле, так как многие не задумываются о нем, пока кабель не перетрется. Кроме того, нужно понимать, что производитель правильно расположил ножки корпуса, чтобы модель была более надежной и устойчивой на столе, но при этом не вибрировала и не заваливалась на бок.

Корпус выглядит достаточно привлекательно, стильно и дорого, но нужно понимать, что и стоит он тоже немало. Это не простенький корпус, который может приобрести себе любой желающий, а довольно продвинутое решение, которое подойдет для сборки дорогостоящего компьютера с различными мощными комплектующими. Для простого ПК, в котором не будет слишком уж дорогого железа, нет смысла покупать такой дорогой корпус. Он выйдет даже дороже, чем некоторые видеокарты или та же оперативная память. Это корпус для флагманского игрового ПК.