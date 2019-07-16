Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VG32VQ. Для настоящих геймеров

2019-07-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS TUF Gaming VG32VQ; [45]
Сегодня мы поговорим о новом игровом мониторе ASUS TUF Gaming VG32VQ, который получил массу привлекательных бонусов. Стоит сказать, что модель будет интересна исключительно заядлым геймерам, которые хотят получать еще больше удовольствия от виртуальных баталий. Вопрос только в стоимости, которую пока что никто не называет.

Характеристики

Диагональ дисплея составляет 31,5 дюйма — это достаточно большой экран, который позволит вам с максимальным комфортом погружаться в любимые виртуальные миры. Стоит отметить, что геймеры достаточно часто предпочитают 27 дюймов, так как картинка более плотная, но есть определенная категория пользователей, которые наслаждаются большой диагональю — ради них данный монитор и был придуман. Разрешение у монитора составляет 2560 на 1440 точек, то есть 2К разрешение во всей красе. Конечно, на столь большом мониторе хотелось бы видеть нечто более крутое, вроде 4К разрешения, но в целом привыкнуть можно. Особенно если вы играете не с расстояния в 30 сантиметров, на с метра или чуть больше, проблем с плотностью точно не возникнет. Это важно, так как геймеры проводят много времени перед монитором и им нужно беречь свое зрение. 2К разрешение это позволяет в полной мере.

Дизайн корпуса

Разработчики из компании ASUS пошли по уже проверенному маршруту и предоставили нам возможность играть на весьма привлекательном устройстве. На фронтальной панели размещена тонкая рамка справа, слева и сверху, которая совершенно не мешает и не отвлекает. Снизу имеется чуть более толстая рамка из серого пластика, которая занимает больше места и нужна для размещения клавиш настройки экрана. Стоит отметить, что благодаря тонким рамкам справа и слева, монитор позволяет делать систему из нескольких мониторов, стоящих рядом. Для стримеров, например, это отличный бонус — можно не отвлекаться на толстые рамки при переходе от одного монитора к другому. Также стоит похвалить подставку — она прямоугольной формы, плоская и не занимает много места на рабочем столе, хотя предоставляет монитору достаточно устойчивости. Очень достойное решение, как по мне.

Особенности

Разработчики создавали данное решение специально для тех геймеров, которые понимают, что они хотят получить от игрового монитора. Именно благодаря этому здесь установлена матрица, которая выдает скорость отклика в 1 мс — это максимальная скорость отклика из того, что вообще есть на рынке игровых мониторов. Да, есть модели со скоростью 0,5 мс, но это уже больше маркетинг, чем реальное преимущество. Кроме того, монитор поддерживает обновление матрицы на частоте 144 Гц, то есть вы при достижении 144 FPS получите максимально плавную картинку. В киберспортивных дисциплинах, где вам нужна каждая доля секунды, такой монитор станет настоящим инструментом победы. Правда, больше никаких особенных технологий здесь нет — дизайн тыльной панели обошелся без подсветки, а внутри монитора все довольно стандартно. Правда, может оно и к лучшему — не нужно переплачивать за лишние технологии.

Итог

На текущий момент информации о стоимости данного монитора нет — производитель не готов рассказывать о ней официально. Но, исходя из характеристик, можно судить, что это не флагманская модель и что продавать ее будут как продукт среднего класса. Разрешение 2К, отсутствие подсветки и прочих модных фишек, плюс матрица здесь не самая интересная. Будем надеяться, что производитель не будет слишком уж сильно поднимать стоимость и можно будет купить ASUS TUF Gaming VG32VQ по вполне разумной цене.

Комментарии и отзывы ASUS TUF Gaming VG32VQ
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