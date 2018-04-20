Предварительный обзор ASUS X407 и X507. Неплохие новинки

2018-04-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS X407 и X507; [51]
Вы удивитесь, но далеко не всем нужны игровые ноутбуки с высокой производительностью или MacBook для работы с видео. Некоторым пользователям с головой хватает обычного ноутбука для повседневных задач — проверки почты, работы с документами, общения в социальных сетях, учебы. Для этих пользователей были представлены два ноутбука X407 и X507, которые стоят адекватных денег, не требуют от потенциального покупателя массы переходников и периферии дополнительной, плюс работать на новинка удобно. Мы сегодня решили рассказать вам обо всех преимуществах девайса, чтобы вы могли понимать, за что отдаете свои деньги. Это крутое решение для всех, кто хочет купить доступное решение и пользоваться устройством каждый день, наслаждаясь возможностями и функциями устройства. Да и внешний вид продукта тоже достаточно хорош, такой девайс можно и на работу взять, и на совещание какое-то.

Характеристики

Начнем с того, что комплектуются ноутбуки процессорами Intel Core седьмого поколения. Да, не восьмого, а именно седьмого. Можно получить модель от начального уровня и до Intel Core i7, хотя топовая модель здесь совершенно не к месту — это же бюджетный смартфон, зачем сюда добавили столь мощный процессор? Далее, дискретной графики в базовой версии конечно же нет, есть встроенная от Intel, но вы можете добавить сюда видеокарту NVIDIA GeForce MX110. Опять же, повторюсь, в этом нет вообще никакого смысла — ноутбук производится для определенных казуальных целей, но никак не для работы с тяжелыми приложениями и прочим контентом. Я думаю, что производитель немного промазал с комплектацией топовых вариантов, они уже с MacBook Pro конкурируют. Оперативной памяти сюда поставили до 8 гигабайт, чего тоже хватит с большим запасом на все ваши повседневные задачи.

Дизайн корпуса

Мне очень понравился дизайн нового устройства. Производитель сделал достаточно тонкую панель клавиатуры, она действительно выглядит элегантно, плюс панель дисплея тоже весьма тонкая и компактная, рамки тоже минимальные. При этом, имеется крутая комбинация цветов — серебристая панель клавиатуры переплетается с черной панелью дисплея, петли эти утопленные в корпус, всё такое. Плюс, на краю корпуса, на тыльной стороне, имеется уплотнение. Из-за него, когда ноутбук сложен, гаджет выглядит очень монолитно и круто. Не ожидал, что компания сможет реализовать столь крутой дизайн в бюджетном устройстве.

Бонусы

Теперь о главном, и единственном, отличии ноутбука X407 от X507 — диагональ у младшей модели составляет 14 дюймов, тогда как у старшей диагональ составляет 15,6 дюймов. Это единственное отличие между моделями и вам нужно лишь решить, какой именно девайс вам нравится больше. Для тех пользователей, которые хотят много работать на одном месте и ноутбук у них больше стационарный девайс, я советую брать старшую версию с большей диагональю. Для студентов и тех, кто много двигается, младшая модель будет явно более привлекательной и интересной.

Итог

Теперь про стоимость. Младшая модель в базовой комплектации стоит 445 евро, то есть приметно 500 долларов. За эти деньги вы получаете полноценный ноутбук с неплохой производительностью и в канальных задачах его хватит за глаза. Для работы с текстом, почтой и интернетом этого будет предостаточно, если вы хотите чуть больше мощности, то берите более мощный процессор. Правда, именно базовая версия мне кажется более привлекательной — она стоит дешево, у нее есть все, что нужно для повседневной работы. Думаю, потенциальные покупатели будут в восторге.

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