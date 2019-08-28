Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip 14 UM462DA. Удар по Intel

Характеристики

Современные ноутбуки в большинстве своем выходят на процессорах Intel и показывают нам неплохую производительность при достаточно высокой стоимости. В ASUS решили попробовать доступные процессоры AMD и оказалось, что это довольно неплохое решение на самом деле. Более того — это крайне доступное решение. Итак, давайте смотреть.

За основу производительности ноутбука ASUS ZenBook Flip 14 UM462DA взяты процессоры AMD Ryzen серии 3000 U, так что проблем с мощностью данной модели точно не будет. Процессоры достаточно производительные, чтобы вы могли на новом устройстве работать как с каким-то простым контентом вроде документов или картинок, так и с чем-то более тяжелым вроде видео или тяжелых баз данных. Например, в базовой комплектации ноутбук оборудован процессором Ryzen 3500U, который работает на 4 ядрах с 8 потоками обработки информации и тактовой частотой вплоть до 3,7 гигагерца. Этого хватит с головой на тот случай, если вы вдруг решите работать с особенно сложными задачами. Также есть еще и топовая комплектация с процессором Ryzen 3700U, у которого тот же набор ядер и потоков, но частота в режиме нагрузки достигает целых 4,0 гигагерц. В плане процессоров это отличное решение — они справятся со всеми поставленными задачами.

Дизайн корпуса

Кроме того, у ноутбука достаточно неплохая графика, позволяющая не переживать из-за проблем с недостаточной производительностью. В базовой версии производитель предоставляет нам графику Radeon Vega 8, которая отлично показала себя в синтетических тестах и прочих задачам, а в топовой комплектации вы получаете графический ускоритель Vega 10. Это достаточно качественные решения для тонкого легкого ноутбука, которые не будут ограничивать вас в плане производительности или комфорта. Естественно, это интегрированная графика, ведь для дискретной в ноутбуке такой толщины банально не нашлось свободного места. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память в объеме 8 или 16 гигабайт, которая работает на приличных частотах. Железо у ноутбука очень даже достойное, без всяких сомнений.

Итог

В плане внешнего вида к ноутбуку тоже нет совершенно никаких претензий — он крайне привлекательно выглядит и понравится как студенту, так и сотруднику крупной компании. На фронтальной стороне ноутбука можно заметить большой экран с минимальными рамками по краям, что уменьшает общие габариты устройства. Также стоит отметить клавиатуру с гравировкой. которая немного утоплена вглубь корпуса — это нужно, чтобы клавиши не оставляли следов на экране в сложенном состоянии. Сенсорная панель разделена на секторы с цифрами — это аналог бухгалтерской клавиатуры, если она вам вдруг понадобится. Хотя, конечно, могли обойтись и без этого, ведь не так уж часто нам для этого нужна целая отдельная панель. И, конечно, порадовало, что при столь компактных размерах ноутбука у него нашлось место для портов. Это настоящий подарок в мире, где производители от портов отказываются.

За самую доступную комплектацию ноутбука просят 750 долларов, что весьма доступно по современным меркам. Процессор при этом довольно производительный, у него предостаточно ядер и потоков для работы с чем-угодно, плюс экран качественный, привлекательный дизайн. Это очень доступное решение, если учитывать, что конкурент от Apple стоит безумных 1300 долларов при более слабом железе. За более производительную модель просят уже 900 долларов — там больше памяти, лучше графика и чуть лучше процессор. Кому-то это действительно нужно.