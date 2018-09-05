Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro 14. Шикарный ноутбук

2018-09-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ZenBook Pro 14; [201]
Есть распространенное мнение, что на рынке из серьезных ноутбуков только Apple MacBook. Мысль, в принципе, верная, ведь ноутбуку яблочной компании действительно очень хорошо и показывают себя с лучшей стороны. Однако, во многих ситуациях эта техника ограничивает пользователей, плюс в корпоративном секторе принято использовать компьютеры на Windows, так как весь софт для компаний и фирм делают именно под эту операционную систему. Для тех, кто хочет получить от устройства максимум комфорта и при этом радоваться дизайну и функциям, был представлен ноутбук ASUS ZenBook Pro 14. Это очень крутое устройство с тьмой фишек и преимуществ, которые вам точно понравятся. Сегодня мы решили, что нужно изучить новинку ближе, чтобы потенциальный покупатель понимал, о чем идет речь и почему продукт настолько интересен публике. Не каждый день на рынке выходит достойный конкурент.

Характеристики

За основу производительности ноутбука взят процессор поколения Intel Whiskey Lake, хотя производитель пока что не называет точную модель. Вероятно, у пользователя будет возможность выбрилась между простеньким процессом и продуктом уровня i7, хотя об этом производитель пока что молчит. Поддерживать производительность процессора будет дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q с объемом памяти 2 или 4 гигабайта. Здесь вы уже сами решаете сколько памяти вам нужно, хотя не совсем понятно кому нужно 4 гигабайта. Это же не игровой ноутбук, зачем ему столько видеопамяти. Оперативной памяти сюда можно поставить до 16 гигабайт, а встроенная память представлена твердотельным накопителем на 1 терабайт. То есть, при желании вы можете собрать прямо очень производительную систему для любимых занятий, пусть то работа или развлечения.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида у данного ноутбука все просто отлично — производитель представил красный и черный вариант корпуса, хотя в сети есть данные и о синей модели. На тыльной стороне у нас есть логотип компании и фирменная текстура, которая интересно переливается. Выглядит это очень дорого и привлекательно, сразу понимаешь, что гаджет ты купил крутой. Клавиатура здесь тоже классная, она немного утоплена в корпус и сенсорная панель тоже довольно большая. Работать на такой клавиатуре будет комфортно, да и подсветка тоже лишней не будет. Рамки вокруг дисплея сведены к минимуму, это тоже фишка производителя.

Особенности

Отмечу интересный вариант дизайна корпуса — панель с дисплеем, которая откидывается, длиннее основной части корпуса. Из-за этого при установке продукта на ровную поверхность у вас клавиатура будет находится на весу под небольшим углом. Это интересное решение, которое уже много кто использует. Понравился дисплей с диагональю 14 дюймов, который можно купить как со стандартным разрешением 1920 на 1080 точек, так и с 4К картинкой, например. Да и с портами здесь более-менее все хорошо, можно будет подключить периферию какую-то без переходников.

Итог

Пока что производитель стоимости ноутбука не называет, так что можно смело ждать и надеяться на лучшее. Естественно, это гаджет премиум-класса, так что низкой цены у продукта просто не может быть. Гаджет с хорошей начинкой и качественным дисплеем, да еще и с таким привлекательным дизайном, просто не может быть доступным. Вероятно, компания выставит цену на уровне яблочного ноутбука, чтобы создать прямую конкуренцию. И, мне кажется, что у ASUS получится навязать свое устройство, ведь оно на голову выше текущих устройств от Apple. По всем параметрам.


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