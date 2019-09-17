Предварительный обзор Acer Nitro EI431CR. Широкий монитор

Характеристики

Производителям нужно как-то удивлять своих потенциальных покупателей и ради этого приходится идти на весьма странные решения. К примеру, компания Acer выпустила монитор с широким форматом, который выглядит крайне интересно, но вот характеристики у него очень приземленные. Давайте поговорим об этом детальнее и решим, стоит ли он своих денег.

Дизайн корпуса

Монитор может похвастаться довольно приличной диагональю в 43 дюйма, но не стоит думать, что это прямо громадный экран, занимающий половину стены. Нет, на самом деле это просто монитор широкого формата — у него соотношение сторон 32:10. Это, фактически, два экрана с диагональ 27 дюймов, которые поставили рядом, так что никакого невероятного эффекта не произойдёт. Разрешение тоже не впечатляет — 3440 на 1200 точек это далеко не предел мечтаний. Более того, это не 4К, как могли подумать многие пользователи. Ведь 4К разрешение это 3840 на 2560, а здесь картинка менее плотная, менее пригодная для работы с разного рода контентом. Стоит сказать, что монитор очень интересен своей диагональю и соотношением сторон, но в целом его характеристики довольно посредственные. Особенно если учитывать, что это вовсе не доступное устройство, а весьма дорогое удовольствие.

Особенности

В плане внешнего вида все достаточно достойно — на фронтальной панели размещен экран с минимальными рамками сверху, слева и справа. В теории, это позволит вам поставить несколько мониторов рядом и получить минимальный эффект разрыва, но на деле этого никто делать не будет. Также имеется небольшая плашка пластика под дисплеем, которая позволяет разместить туда фирменный логотип компании и больше ничего. На тыльной стороне у нас панель из черного пластика с довольно привлекательной текстурой, но минус в том, что вы эту панель увидите раза два за все время использования устройства. Далее идет ножка, довольно прочная и толстая, а за ней уже находится подставка V-образной формы. То есть, в целом, монитор выполнен в фирменном стиле компании и явно заслуживает внимания, хотя, повторюсь, ничего удивительного в нем нет даже приблизительно. Такой дизайн мы уже многократно видели.

Итог

Стоит отметить, что монитор основан на VA-матрице — это довольно неплохое решение, которое явно стоит потраченных денег. Картинка получается сочная, яркая, нет проблем с цветопередачей и черным цветом, за что матрицу и ценят. Кроме того, она не так сильно влияет на глаза и вы не будете так уж сильно уставать во время работы или отдыха перед таким монитором. Разработчики же уверяют, что это идеальный монитор для монтажа видео, для работы с графикой, для работы с документами и таблицами. Вероятно, преимущество и правда есть, но очень уж небольшое. Также не забывайте, что здесь изогнута матрица, то есть у вас не ровный плоский монитор, а выгнутая по дуге матрица. В этом есть свои недостатки, но в целом использовать матрицу можно. Особенно удобно работать с электронными таблицами, что тоже для определенной аудитории будет важно.За данное устройство производитель просит 700 долларов и это довольно высокая цена, как по мне, ведь монитор не 4К, у него, фактически, нет 43 дюймов диагонали, а все его фишки являются лишь выдумкой маркетологов. За эти же деньги вы вполне можете взять монитор на 32 дюйма с 4К разрешением, который будет лучше по всем параметрам и позволит без труда работать как с видео, так и с фото. Эту же новинку стоит покупать только в том случае, если вы очень хотите получить широкий формат для работы с определенными видами таблиц или документов.