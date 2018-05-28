Предварительный обзор Acer Predator X27. Топовый монитор

2018-05-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Acer Predator X27; [43]
Игровые мониторы перестали быть чем-то невероятным — сейчас каждый второй пользователь может купить себе крутое устройство для виртуальных баталий за вполне адекватные деньги. При этом, стоимость FullHD вариантов постепенно падает и сейчас неплохой девайс можно купить буквально за 150-200 долларов. Однако, рынок продолжает двигаться, теперь в сторону 4К мониторов. Спорить о необходимости перехода на данный формат не стану, это слишком уж тяжелая и обширная тема, которая требует от вас массы внимания. Сегодня мы поговорим про монитор Acer Predator X27, который компания Acer анонсировала совсем недавно. Это топовое решение на рынке, которое создавали специально для геймеров. И, что самое удивительное, монитор действительно выглядит как устройство, позволяющее играть с удовольствием и получать максимум от сражений в виртуальных мирах. Давайте же посмотрим на то, чем нам спланируют удивлять.

Характеристики

Начнем с самого основного — диагональ дисплея составляет 27 дюймов. По мнению многих геймеров это наиболее подходящее разрешение для современного игрового девайса, особенно если вы хотите играть в шутеры и МОБА-игры. Разрешение здесь составляет 3840 на 2160 точек, то есть это настоящее 4К разрешение. При такой комбинации диагонали и плотности пикселей, изображение порадует даже самого ярого фаната игровых новинок. Матрица здесь IPS типа, при том покрытие матовое, так что поверхность не будет бликовать на солнце. В целом, картинка выглядит очень даже привлекательно м сочно — цветопередача отличная, плотность пикселей, углы обзора, все как должно быть. Если не учитывать, что это игровой монитор, я бы по характеристикам подумал, что это вариант для дизайнера или что-то в таком духе. Уж слишком все хорошо.

Далее, характеристики не продолжают нас удивлять. Яркость монитора составляет 600 кд/м2, что в два раза больше большинства потенциальных конкурентов. Имеется также пиковая яркость в 1000 единиц, которая достигается программным путем. Уровень контраста составляет 1000:1, тут ничего удивительного, но есть HDR. То есть, в темных сценах вы будете видеть объекты более четко и насыщенно, что очень полезно в фильмах и некоторых шутерах. Производитель обещает 99% охват цветового спектра Adobe RGB, широкие углы обзора и все в таком духе. Время отклика составляет 4 мс, а частота обновления достигает 144 Гц.

Дизайн корпуса

Монитор выглядит достаточно дерзко и круто, хотя есть убрать боковые крылья, то получится вполне обычный дизайн. На фронтальной панели расположен логотип компании и небольшие рамки темного цвета вокруг монитора. На тыльной стороне расположен джойстик для управления в меню, логотип компании и довольно прочная ножка. Подставка имеет V-образную форму, она занимает на столе минимум места, но обеспечивает достаточную надежность конструкции. Ножка имеет массу возможностей поворота и наклона, вы можете расположить угол таким образом, чтобы играть было максимально удобно.

Итог

Главная проблема данной новинки заключается в стоимости — за монитор просят 1999 долларов. Для 4К мониторов цены свыше 1000 баксов вполне кажутся адекватными, например Dell продает некоторые модели за 1200 долларов. Но 2 тысячи за монитор — слишком много. Думаю, что даже при наличии столь крутых характеристик и массы преимуществ на фоне конкурентов, эта модель не станет ультра-популярной по целому ряду причин. Стоимость откроет глаза на некоторые мелочи, которые покажутся настоящим фанатом игр слишком уж важными. Например, то же время отклика слишком уж больше.


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