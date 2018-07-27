Предварительный обзор Alcatel 5V. Неплохое решение

2018-07-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Alcatel 5V; [60]
Если посмотреть на современный рынок смартфонов, то становится понятно — разработчики не очень стремятся создать что-то свое, им намного проще копировать яблочный флагман. Новинка Alcatel 5V не стала исключением, ведь здесь используются все те же особенности дизайна, что и в других смартфонах на рынке. Тем не менее, однотипный дизайн уже не является большой проблемой — пользователи вполне готовы покупать смартфоны, которые похожи на iPhone X, если у них все хорошо с характеристиками и производительностью. Вот мы сегодня и посмотрим на новый смартфон, оценим его возможности в повседневной жизни, а потом будем сравнивать продукт с другими гаджетами на рынке. Сейчас буквально каждый день выходит новый смартфон, так что новинки нужно сравнивать в плане стоимости, иначе вы просто не поймете стоит гаджет своих денег или нет. Давайте же это выясним.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор MediaTek Helio P22. Это довольно интересный продукт, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,0 гигагерц. Этого предостаточно для запуска игровых продуктов, приложений и прочих развлекательных функций смартфона. Нужно понимать, что даже смартфон среднего класса может выдать больше производительности, чем нужно казуальному пользователю. За графику смартфона отвечает контроллер IMG PowerVR GE8320, поддерживать производительность девайса будет оперативная память на 3 гигабайта. Встроенной памяти сюда поставили 32 гигабайта, так что может на все игры и не хватит. С другой стороны, для начала этой памяти хватает с запасом, а потом никто не мешает вам прикупить карту памяти и получить достаточно места для хранения фильмов или фотографий с отдыха. В плане характеристик продукт весьма неплохой, для своего класса.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели, как и полагается современному смартфону, расположена вставка в дисплее, напоминающая челку. Сюда поставили камеру с динамиком, чтобы продукт выглядел как яблочный флагман. Снизу зато толстенная рамка имеется. Мне кажется, что можно было бы как-то уравновесит стороны, но это лишь мое мнение. На тыльной стороне у нас две камеры, они расположены отдельно друг от друга. Под ними установлена вспышка, там же имеется сканер отпечатков пальцев и логотип компании. Получилось неплохо, как мне кажется.

Бонусы

Большим преимуществом продукта является его дисплей с диагональю 6,2 дюйма — большая панель позволяет вам спокойно играть в игры, смотреть фильмы или читать книги. Разрешение при этом составляет 1500 на 720 точек, то есть это HD+. Немного грустно, что производитель решил отказаться от FullHD+ дисплея, но что поделать. Соотношение сторон здесь составляет 19:9, что тоже не очень удивительно — сейчас это тренд. Получился весьма неплохой продукт, который можно использовать для самых разных задач. Камеры тоже снимают неплохо, но нужно понимать, что это не флагман и удивлять вас фотографиями он не будет.

Итог

Производитель отдает свой смартфон за 200 долларов и это, конечно же, провал. Если бы за гаджет просили 150 долларов — я бы тоже сомневался, но это уже более приближенно к реальности. Но за 200 долларов у вас такой набор более крутых смартфонов, что просто голова идет кругом. Можно купить новую Nokia X5, можно взять какой-то Xiaomi и радовать себя более высоким разрешением дисплея. За 200 баксов этот гаджет купит разве что фанат бренда, да и то в случае, если ничего другого не будет. Продукт неплохой, но вот со стоимостью явно ошибка допущена.

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