Предварительный обзор Amazfit Bip S. Достойные часы

2020-01-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Amazfit Bip S; [101]
Компания Huami, которая работает под крылом Xiaomi, выпускает достаточно классную серию умных часов Amazfit, которая привлекает пользователя длительностью автономной работы, довольно низкой стоимостью и прочими преимуществами, которые так нравятся аудитории. Сегодня мы поговорим об очередной новинке, которая выглядит просто шикарно.

Дизайн корпуса

Стоит сказать, что производитель решил не менять дизайн корпуса и просто выпустил умные часы, которые выглядят точно так же, как предыдущие модели линейки. Зачем менять дизайн корпуса, если он практичный, удобный и нравится аудитории. На лицевой панели устройства можно заметить довольно большой дисплей, который передает всю необходимую информацию, плюс логотип бренда и тонкая рамка черного цвета. Грани устройства окрашены в основной цвет продукта, их сразу несколько, и на левой грани расположена аппаратная кнопка для управления устройством — это некий аналог переключателя с обычных часов, только в своем дизайне. Ремешок на часах крепится на стандартное крепление, в нем нет ничего удивительного и вы сможете из интернета заказать просто море таких ремешков за вполне адекватную сумму денег. Это, как по мне, является серьезным преимуществом.

Характеристики

Производитель отмечает, что Amazfit Bip S это все же умные часы, а не смартфон или планшет, так что ждать от устройства каких-то невероятных параметров производительности явно не стоит. У продукта достаточно большой дисплей диагональю 1,28 дюйма при разрешении 176 на 176 точек, который отлично передает информацию и позволяет комфортом просматривать уведомления. Конечно, разрешение у дисплея не самое высокое и на рынке есть целая тьма устройств с более четким дисплеем, но здесь и стоимость ниже, так что мы придираться не будем. Также производитель рассказал об акселерометре, который в режиме реального времени считывает положение устройства в пространстве, а подключается продукт к смартфону или планшету посредством технологии Bluetooth 5.0 BLE. Она обеспечивает пользователя большим радиусом работы с источником сигнала, что тоже крайне полезно, если вы, к примеру, занимаетесь в зале.

Особенности

Собственно, серьезным преимуществом продукта является датчик частоты сердечных сокращений под названием BioTracker PPG, который разработан специально компанией Huami. Это действительно крутой датчик, который в режиме реального времени сканирует ваш пульс и передает всю необходимую информацию на экран или на смартфон. Во время тренировок вы можете контролировать свое сердцебиение и в случае слишком высокой частоты останавливать тренировку для отдыха, например. Конечно, производитель заявляет о неимоверной точности, но пока что мы этого не проверяли. Кроме того, часы очень легкие — с браслетом они весят всего 31 грамм. Ваш смартфон, к примеру, весит грамм 200, то есть в восемь раз больше. Больше никаких серьезных преимуществ у устройства замечено не было, так как производитель делает упор на доступности и не ставит сюда ненужных компонентов.

Итог

В традиционном для себя стиле часы Amazfit Bip S радуют еще и автономной работой — производитель заявил о сорока днях активной работы на одном заряде батареи, то есть заряжать устройство вы будете раз в месяц. Более того, в режиме ожидания, а не активного использования, продукт спокойно проработает 90 дней, что вообще останавливает конкурентов далеко позади. Все же три месяца на одном заряде это очень и очень круто, без всякого сомнения. Да и стоимость в 70 долларов тоже не может не радовать.

Комментарии и отзывы Amazfit Bip S
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