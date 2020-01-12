Предварительный обзор Amazfit Bip S. Достойные часы

Дизайн корпуса

Компания Huami, которая работает под крылом Xiaomi, выпускает достаточно классную серию умных часов Amazfit, которая привлекает пользователя длительностью автономной работы, довольно низкой стоимостью и прочими преимуществами, которые так нравятся аудитории. Сегодня мы поговорим об очередной новинке, которая выглядит просто шикарно.

Характеристики

Стоит сказать, что производитель решил не менять дизайн корпуса и просто выпустил умные часы, которые выглядят точно так же, как предыдущие модели линейки. Зачем менять дизайн корпуса, если он практичный, удобный и нравится аудитории. На лицевой панели устройства можно заметить довольно большой дисплей, который передает всю необходимую информацию, плюс логотип бренда и тонкая рамка черного цвета. Грани устройства окрашены в основной цвет продукта, их сразу несколько, и на левой грани расположена аппаратная кнопка для управления устройством — это некий аналог переключателя с обычных часов, только в своем дизайне. Ремешок на часах крепится на стандартное крепление, в нем нет ничего удивительного и вы сможете из интернета заказать просто море таких ремешков за вполне адекватную сумму денег. Это, как по мне, является серьезным преимуществом.

Особенности

Производитель отмечает, что Amazfit Bip S это все же умные часы, а не смартфон или планшет, так что ждать от устройства каких-то невероятных параметров производительности явно не стоит. У продукта достаточно большой дисплей диагональю 1,28 дюйма при разрешении 176 на 176 точек, который отлично передает информацию и позволяет комфортом просматривать уведомления. Конечно, разрешение у дисплея не самое высокое и на рынке есть целая тьма устройств с более четким дисплеем, но здесь и стоимость ниже, так что мы придираться не будем. Также производитель рассказал об акселерометре, который в режиме реального времени считывает положение устройства в пространстве, а подключается продукт к смартфону или планшету посредством технологии Bluetooth 5.0 BLE. Она обеспечивает пользователя большим радиусом работы с источником сигнала, что тоже крайне полезно, если вы, к примеру, занимаетесь в зале.

Итог

Собственно, серьезным преимуществом продукта является датчик частоты сердечных сокращений под названием BioTracker PPG, который разработан специально компанией Huami. Это действительно крутой датчик, который в режиме реального времени сканирует ваш пульс и передает всю необходимую информацию на экран или на смартфон. Во время тренировок вы можете контролировать свое сердцебиение и в случае слишком высокой частоты останавливать тренировку для отдыха, например. Конечно, производитель заявляет о неимоверной точности, но пока что мы этого не проверяли. Кроме того, часы очень легкие — с браслетом они весят всего 31 грамм. Ваш смартфон, к примеру, весит грамм 200, то есть в восемь раз больше. Больше никаких серьезных преимуществ у устройства замечено не было, так как производитель делает упор на доступности и не ставит сюда ненужных компонентов.В традиционном для себя стиле часы Amazfit Bip S радуют еще и автономной работой — производитель заявил о сорока днях активной работы на одном заряде батареи, то есть заряжать устройство вы будете раз в месяц. Более того, в режиме ожидания, а не активного использования, продукт спокойно проработает 90 дней, что вообще останавливает конкурентов далеко позади. Все же три месяца на одном заряде это очень и очень круто, без всякого сомнения. Да и стоимость в 70 долларов тоже не может не радовать.