Предварительный обзор Amazfit T-Rex. Очень стильные часы

Дизайн корпуса

На рынке смартфонов есть довольно много бронированных смартфонов, которые не боятся падений, воды, пыли, грязи и прочих негативных факторов. А вот на рынке умных часов таких гаджетов практически нет, ведь производители обычно делают упор на других сегментах. Теперь, к счастью, в продажу поступила довольно необычная модель, которая со всем справится.

Характеристики

Стоит отметить, что большинство современных умных часов выходят с довольно скучным корпусом, так как производитель делает упор на начинке и функциях, тогда как декоративные элементы почти все производители оставляют на заднем плане. К примеру, посмотрите на десять последних умных часов, которые отправились в продажу, они все выглядят примерно одинаково. Благо, устройство Amazfit T-Rex выглядит намного более привлекательно и интересно, так как производитель взял за основу дизайн культовых часов Casio G-Shock. Да, конечно, новинка не на сто процентов скопировала своего именитого конкурента, но схожесть не заметить не выйдет. Более того, здесь даже ремешок такой же и крепится он точно так же, как и у культового конкурента. Тем не менее мы не можем сказать, что продукт выглядит плохо, нет, просто у него корпус напоминает другие часы. В этом нет ничего страшного.

Особенности

Начнем с дисплея — он здесь достаточно большой, 1,3 дюйма по диагонали, при этом обладает разрешением 360 на 360 точек. Это действительно большой экран, ведь диагональ считается для круглого дисплея и на деле это даже более удобный экран, чем у большинства потенциальных конкурентов. Стоит также отметить, что дисплей построен по технологии AMOLED и поддерживает функцию Always On Display, то есть вы можете в режиме реального времени смотреть на экран и получать информацию. А поверх дисплея находится закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3, которое не только позволяет защититься от царапин и мелких проблем, но и обеспечивает пользователя достаточно стильным решением — дисплей под стеклом буквально парит. В плане технической начинки производитель никакой информации пока что не предоставляет, но это все же часы, так что ничего удивительного в их железе не будет.

Итог

Производитель делает упор на том, что данные часы не только умные, но и защищенные — они совершенно не боятся падений, влаги, пыли, грязи и прочих природных явлений. Устройство получило защиту по сертификату MIL-STD-810G, а это военный сертификат качества, который говорит о повышенной прочности продукта. Кроме того, по данному сертификату часы могут работать при температурах от минус сорока градусов по Цельсию до плюс семидесяти по Цельсию. Не все люди смогут работать при таких температурах, а вот часы смогут. С ними можно путешествовать, плавать, заниматься спортом и не переживать о том, что в определенный момент случится какая-то проблема. И, конечно же, умные часы работают как с операционной системой Android, так и с операционной системой iOS — вы сможете подключить буквально любое современное устройство и получать с него уведомления.

На рынке нет защищенных умных часов, тем более с таким набором преимуществ. Это говорит нам о том, что производитель выбрал выигрышную нишу и показал действительно крутой продукт, который стоит своих денег на сто процентов. Да, это гаджет не для всех, ведь не каждый из нас путешествует, работает в тяжелых условиях или просто предпочитает такой дизайн, но если вы всегда хотели именно умные защищенные часы, то эта новинка вам точно понравится по всем параметрам. Ждем старта продаж и можно смело заказывать.