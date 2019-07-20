Предварительный обзор Antec NX400. Круто и недорого

Дизайн корпуса

Давно мечтали о продвинутом корпусе, который не стоит конских денег? Самое время посмотреть на современное решение от известной компании, которая всегда удивляла нас качественными решениями за вполне адекватные деньги. Давайте посмотрим на свежую новинку и решим, стоит ли она вложенных денег и вашего внимания или нет. Релиз пока что не состоялся.

Внешность у корпуса достаточно привлекательная, хотя ничего необычного производитель не предоставил. На фронтальной панели у нас имеется сплошная панель из черного пластика, которая существенно мешает пропусканию воздуха внутрь корпуса. Тем не менее, производитель учел этот момент и решил, что воздух будет проходить на фронтальную сторону и фронтальные вентиляторы благодаря двум боковым вырезам с декоративной перфорацией. Это довольно большие щели для воздуха, которые позволяют неплохо продувать корпус и не переживать о том, что у вас будет слабый поток сквозного воздуха. Также на фронтальной панели имеется полоса подсветки со светодиодами, которая позволит получать от корпуса еще и эстетическое удовольствие. Повторюсь — ничего нового или удивительного не заметили, но выглядит вполне достойно и своих денег данный корпус явно стоит при таком дизайне.

Шасси

На боковой панели корпуса расположена стеклянная панель, что тоже не является чем-то удивительным. Стеклянная панель, хотя это, скорее всего, акрил или что-то в таком духе, позволяет вам наблюдать за красивыми комплектующими вашего компьютера и подсветкой, которую вы там реализовали. Правда, у данного решения есть и обратная сторона — если вы не планируете собирать игрового монстра и предпочитаете более бюджетные решения, то Antec NX400 будет проблемой. Смотреть на довольно некрасивую начинку сквозь стекло не очень приятно, особенно если она без подсветки. Также стоит отметить, что у корпуса нет вообще никаких декоративных элементов из разряда дополнительных — только подсветка спереди и стеклянная панель, не более того. Видимо, производитель нацелен на фанатов строгого дизайна, которые не очень любят слишком уж много дополнительных украшений на корпусе.

Итог

Внутри корпуса можно заметить весьма привлекательный декоративный кожух, который закрывает блок питания, ворох кабелей и накопители от взора пользователя. Дело в том, что там нет ничего красивого и обычно пользователи не очень любят смотреть в сторону кабелей, а так буквально одной панелью все некрасивые элементы убраны. Есть специальный вырез в кожухе на тот случай, если вы решили купить очень крутой блок питания и хочет наблюдать за его логотипом, хотя лично мне это кажется уже лишним. Также внутри корпуса расположено довольно много пространства для установки видеокарты или материнской платы крупного формата. Разработчики данного решения явно продумали каждый момент и решили, что практичность и удобство при сборке компьютера важнее, чем какие-то дополнительные моменты. Будем надеяться, что много места внутри вы сможете использовать рационально.На текущий момент, к сожалению, информации о стоимости корпуса нет — производитель еще не отправил продукт в международный релиз. Однако, стоит отметить, что ранее производитель радовал нас достаточно продвинутыми моделями по разумной цене, так что не думаю, что ситуация изменится. Если вы большой фанат строгого дизайна и предпочитаете получать доступные решения без оглядки популярность бренда, то самое время присмотреть новинку в магазине электроники — это отличное решение для сборки своего компьютера.