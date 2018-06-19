Предварительный обзор Apexgaming Hermes. Интересное решение

В последнее время большинство корпусов на рынке стали выглядеть примерно одинаково — на фронтальной панели устанавливают стеклянную панель, тоже самое сбоку, внутри ставится декоративный кожух, который прикрывает начинку компьютера от взора пользователя, все остальные элементы декора немного отличаются друг от друга. В целом, разработчики не особо стараются сделать что-то слишком уникальным, так как есть тренд и нужно его придерживаться — если фанаты любят покупать корпуса со стеклянными панелями, то стекла этого должно быть максимально много, желательно везде и всюду. Корпус Apexgaming Hermes в этом плане кардинально отличается, так как разработчик решил пойти своим путем и показать что-то более интересное и увлекательное, чтобы покупатель мог ощущать себя настоящим инженером, который проектирует дизайн корпуса. Сегодня я расскажу вам почему такие корпуса заслуживают внимания публики.

Дизайн корпуса

Главная особенность данного корпуса в том, что у него на фронтальной панели расположены две половины с возможностью замены. То есть, вы можете взять верхнюю часть и заменить ее на что-то другое, можете взять нижнюю и поставить туда сплошную панель или прозрачную из пластика, чтобы вентиляторы можно было увидеть. Вариантов комбинаций несколько, вы всегда можете экспериментировать и получать необходимый результат. Для многих пользователей этого будет предостаточно — моддинг начального уровня, так сказать. Мне вот больше всего понравился вариант с полностью прозрачной фронтальной панелью, который идеален для тех, кто купил массу вентиляторов с подсветкой и хочет получить от этого какое-то моральное удовольствие. Собственно, это мое субъективное мнение и вы можете взять тот вариант, который больше нравится лично вам.

Шасси

Внутри корпуса довольно много места, так что вы можете установить плату формата Mini-ITX, MicroATX, ATX или E-ATX, есть предостаточно места для установки видеокарт с большой длинной корпуса, да и вообще внутри пространства тьма. Разработчик предоставляет вам возможность погрузиться в красивую установку всех комплектующих — вы можете прокладывать кабели, удобно устанавливать все необходимые компоненты, подсветку и так далее. Можно установить радиатор на три секции для системы жидкостного охлаждения, массу накопителей и так далее.

Особенности

Собственно, помимо фронтальной панели с возможностью замены разработчики решили полностью изолировать накопители и блок питания от взора пользователя. Это не новое решение и практически каждый второй корпус на рынке именно так и проектируется, но это стоит отметить. В нижней части корпуса, которая отделена от основного пространства, расположено посадочное место для блока питания, там же будут все ваши кабели расположены. Для удобной прокладки кабелей есть масса отверстий, они позволяют красиво и практично все организовать, чтобы лишнее не попадалось на глаза. И, конечно, есть целая тьма вариантов для установки накопителей.

Итог

Главное преимущество данного корпуса в его низкой стоимости — всего за 60 баксов вы получаете вполне адекватное решение для сборки своего компьютера. При этом, у вас есть окно сбоку, есть прозрачная фронтальная панель, много пространства для установки всех комплектующих и блока питания с ворохом кабелей. Осталось только найти где такую красоту купить, ведь пока что про официальные продажи в России никто не говорит. Но, если есть большое желание взять именно эту модель, то нужно просто подождать и поискать. Уверен, что корпус стоит своих денег.