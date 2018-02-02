Предварительный обзор BLU Pure View. За 200 долларов - пойдет

Разработчики современных мобильных телефонов создают достаточно интересные продукты, однако не всегда эти продукты реально нужны пользователям. Мы уже писали новости о том, что на CES 2018 показали смартфон с проектором, который оказался весьма скучным и кто его купит - не понятно. Однако, есть на рынке и реально интересные варианты - смартфон BLU Pure View за свои деньги показывает шикарные показатели производительности, выглядит достаточно привлекательно и если вы хотите получить недорогой смартфон за 200 долларов, то обязательно посмотрите на то, что предлагает данный продукт. Сегодня я расскажу о том, что смартфон умеет и для чего его покупать не стоит, почему такого рода смартфонов на рынке катастрофически не хватает и почему в сети про этот гаджет почти ничего нет. Устраивайтесь поудобнее, сегодня у нас будет рассказа о том, как хороший смартфон оставили без внимания СМИ.

Начинка

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Mediatek MT6753, который вы уже много раз видели в бюджетных смартфонах и продуктах среднего уровня. Собственно, работает процессор на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,3 гигагерца, у него достаточно высокая производительность и для казуальных игр, развлекательных функций и фильмов хватит с головой, для более тяжелых игрушек или монтажа видео на смартфоне - нет. Поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 3 гигабайта, этого тоже с запасом хватает на то, чтобы получать от смартфона достаточно производительности и стабильности при просмотре браузера или чего-то в таком духе. Встроенной памяти у смартфона 32 гигабайта, для игрушек и фильмов на первое время точно хватит, а там можно присмотреть себе карту памяти и расширить пространство.

Дизайн корпуса

Смартфон выглядит достаточно привлекательно, но нужно понимать, что это только рендеры и на деле продукт может немного не так выглядеть - уже было достаточно историй о том, как смартфоны из Китая получали крутые фотографии в сети, а на деле выглядели совершенно страшно. У данного продукта минимальные рамки справа и слева, на передней панели помимо дисплея и камеры с датчиками ничего нет. На тыльной стороне размещена камера и сканер отпечатков пальцев, там же вспышка. Выглядит смартфон симпатично, ничего не скажешь, но и ничего уникального в него внешнем виде тоже нет, это стоит понимать.

Бонусы

Главной фишкой смартфона сам производитель считает фронтальную камеру - у нее разрешение основа сенсора составляет 8 мегапикселей, второй снимает фото на 120 градусах вокруг себя. Не могу сказать, что это настолько крутая фишка, чтобы вы прямо все бросали и начинали собирать деньги на этот смартфон. Зато дисплей действительно порадовал - при диагонали в 5,7 дюймов разрешение составляет 1440 на 720 точек, дисплей достаточно яркий, сочный и позволяет вам с удовольствием смотреть фильмы, сериалы и прочий контент из этого направления.

Итог

При своей стоимости в 200 долларов, продукт просто не может не радовать. Диагональ дисплея большая, это дает вам возможность играть в игры или общаться в мессенджерах с большим удовольствием, плюс вы можете получать удовольствие от прочего развлекательного контента. Дизайн привлекательный, неплохая камера и, повторюсь, за 200 долларов найти схожий по мощности аппарат будет весьма проблематично даже при учете того, что вы будете смотреть на китайские варианты. Этот бренд, все же, имеет больше преимуществ и имеет свою базу потенциальны покупателей, что немаловажно.