Предварительный обзор BLU Pure View. За 200 долларов - пойдет

Разработчики современных мобильных телефонов создают достаточно интересные продукты, однако не всегда эти продукты реально нужны пользователям. Мы уже писали новости о том, что на CES 2018 показали смартфон с проектором, который оказался весьма скучным и кто его купит - не понятно. Однако, есть на рынке и реально интересные варианты - смартфон BLU Pure View за свои деньги показывает шикарные показатели производительности, выглядит достаточно привлекательно и если вы хотите получить недорогой смартфон за 200 долларов, то обязательно посмотрите на то, что предлагает данный продукт. Сегодня я расскажу о том, что смартфон умеет и для чего его покупать не стоит, почему такого рода смартфонов на рынке катастрофически не хватает и почему в сети про этот гаджет почти ничего нет. Устраивайтесь поудобнее, сегодня у нас будет рассказа о том, как хороший смартфон оставили без внимания СМИ.
НачинкаЗа основу производительности мобильного телефона взят процессор Mediatek MT6753, который вы уже много раз видели в бюджетных смартфонах и продуктах среднего уровня. Собственно, работает процессор на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,3 гигагерца, у него достаточно высокая производительность и для казуальных игр, развлекательных функций и фильмов хватит с головой, для более тяжелых игрушек или монтажа видео на смартфоне - нет. Поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 3 гигабайта, этого тоже с запасом хватает на то, чтобы получать от смартфона достаточно производительности и стабильности при просмотре браузера или чего-то в таком духе. Встроенной памяти у смартфона 32 гигабайта, для игрушек и фильмов на первое время точно хватит, а там можно присмотреть себе карту памяти и расширить пространство.
Дизайн корпусаСмартфон выглядит достаточно привлекательно, но нужно понимать, что это только рендеры и на деле продукт может немного не так выглядеть - уже было достаточно историй о том, как смартфоны из Китая получали крутые фотографии в сети, а на деле выглядели совершенно страшно. У данного продукта минимальные рамки справа и слева, на передней панели помимо дисплея и камеры с датчиками ничего нет. На тыльной стороне размещена камера и сканер отпечатков пальцев, там же вспышка. Выглядит смартфон симпатично, ничего не скажешь, но и ничего уникального в него внешнем виде тоже нет, это стоит понимать.
БонусыГлавной фишкой смартфона сам производитель считает фронтальную камеру - у нее разрешение основа сенсора составляет 8 мегапикселей, второй снимает фото на 120 градусах вокруг себя. Не могу сказать, что это настолько крутая фишка, чтобы вы прямо все бросали и начинали собирать деньги на этот смартфон. Зато дисплей действительно порадовал - при диагонали в 5,7 дюймов разрешение составляет 1440 на 720 точек, дисплей достаточно яркий, сочный и позволяет вам с удовольствием смотреть фильмы, сериалы и прочий контент из этого направления.