Предварительный обзор Beyerdynamic Amiron Wireless. Беспроводные наушники

Стоит отметить, что популярности беспроводным наушникам прибавил смартфон iPhone X. Изначально, когда производитель в своей седьмой версии отказался от использования привычного 3,5-мм выхода под наушники пользователи были в шоке. Как же теперь слушать музыку, если нет выхода под наушники? Но, количество проданных смартфонов яблочной компании вынудило производителей пойти на поводу и создавать больше беспроводных вариантов. Пару лет назад они были не очень хорошими в плане звука, однако сейчас вы спокойно можете купить наушники вроде Beyerdynamic Amiron Wireless и получить от них массу положительных эмоций и радости. Нужно понимать, что это именно тот девайс, который можно назвать лучшим в классе. Обязательно советую посмотреть на такого рода устройство хотя бы ради того, чтобы понимать к чему движется индустрия и почему современные наушники становятся более доступными.

Дизайн корпуса

Наушники выполнены в фирменном стиле компании — ничего лишнего, никаких ярких надписей, логотипов и ненужных элементов декора. Оголовье выполнено из приятного материала, это ткань, которая напоминает велюр или что-то в таком духе. Естественно, оголовье мягкое и позволяет длительное время слушать музыку без дискомфорта или каких-то негативных эффектов. Оголовье плавно переходит в чаши, крепление организовано металическими держателями, которые выглядят очень надежно. Чаши с внешней стороны матовые, выглядят весьма привлекательно, там же логотип компании размещен. Внутри амбушюры выполнены из того же материала, что и оголовье. Благодаря легкости и лаконичности дизайна, пользователь будет получать максимальное удовольствие от прослушивания музыки без лишних проблем. Думаю, это очень важно для того, кто планирует покупать дорогую и качественную гарнитуру.

Характеристики

Это накладные наушники, то есть вы можете одеть их на голову, но полностью амбушюры ваше ухо не поглотят. Используются высокочувствительные излучатели, производитель заявил диапазон от 5 до 40 тысяч Гц, хотя наше ухо такие диапазоны не воспринимает. Вполне возможно, что наушники действительно выдают столь редкие частоты, но вы услышите лишь от 20 до 20 тысяч Гц. Для подключения к смартфону или любому другому источнику звука используется беспроводное подключение Bluetooth версии 4.2. Никаких ограничений по источникам сигнала не указано.

Бонусы

Главным преимуществом данной модели наушников является кодек Qualcomm aptX, который позволяет вам передавать звук по беспроводной технологии с CD-качеством. Это музыка без сжатия, так что получается вполне адекватное звучание, даже при учете того, что музыку передают без кабелей. Порадовала и встроенная батарея на 1050 мАч — она позволяет вам прослушивать музыку до 30 часов, что легко убирает всех конкурентов с пути — большинство противников по рынку могут предоставить вам от силы 10 часов работы на средней громкости, не говоря уже про бюджетные варианты.

Итог

Теперь о самом главном — стоимость данного устройства составляет 700 евро. Для рынка России, скорее всего, цену изменят до 800 долларов, что уже довольно дорого. С другой стороны, нужно понимать, что вообще продукция этого бренда стоит дорого, не говоря уже про то, что это беспроводная модель, у которой звучание очень даже хорошее. Да, продукт явно создавали не для массовых продаж, но постепенно такого рода наушники будут становится более доступными. Для тех, кто хочет себе топовое устройство, могу посоветовать эту модель без зазрения совести — она звучит идеально.