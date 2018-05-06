Предварительный обзор Cherry KC 6000 Slim. Тонкая клавиатура

Большинство клавиатур на рынке выглядят достаточно стандартно — если это механика, то обязательно толстая и здоровенная, если мембрана — тоже самое. У производителей клавиатур сложилось впечатление, что нам, пользователям, подавай исключительно здоровенные варианты, которые занимают половину рабочего стола и весят как сам стол. Однако, представлена клавиатура Cherry KC 6000 Slim, которая в толщину всего 15 миллиметров и выглядит и правда очень и очень тоненькой. Это тот вариант, который подойдет как ценителям красоты и стиля, так и тем, кто хочет получить от своего устройства максимум производительности. Сегодня мы поговорим об основных особенностях данного девайса, обсудим преимущества и недостатки, чтобы вы могли самостоятельно решить, стоит ли приобретать данную клавиатуру или нет. Думаю, многие пользователи, работающие за компьютером, оценят данную новинку.

Дизайн корпуса

Прежде всего стоит отметить, что поставляется клавиатура в двух вариантах корпуса — черном и серебристом. Здесь каждый для себя выбирает какой вариант ему больше нравится или подходит под общую цветовую гамму рабочего стола. За основу клавиатуры взята цельная металлическая пластина, которая позволяет устройству при столь небольшой толщине быть максимально устойчивой и надежной. На пластину уже добавили клавиши — они выглядят однородно, с одинаковым расстоянием друг от друга, так что печатать на такой клавиатуре будет удобно. Помимо этого, разработчики решили не отказываться от бокового ряда клавиш, ведь некоторым пользователям он необходим в работе. Да и дополнительный ряд клавиш для переключения звука и открытия браузера тоже имеется, так что фанаты мультимедиа будут полностью довольны происходящим. При этом, что удивительно, общий внешний вид клавиатуры весьма компактный.

Не обошлось без странных моментов. Первое — у клавиатуры нет подсветки клавиш. Учитывая, что сейчас даже самые бюджетные клавиатуры получают подсветку, хотя бы одним цветом, это можно счесть за большой недостаток. Печатать на клавиатуре в темноте будет не так удобно, особенно если вы набираете текст не вслепую. Второй недостаток заключается в гравировке — на рынок России продукт выйдет не скоро, а кириллица там появится еще позже, ведь выгравировать на данном варианте символы очень проблематично. Можно лишь наклеить буквы поверх, но это будет уже колхоз.

Начинка

За основу клавиатуры взяты переключатели SX ножничного типа. Это очень продвинутые переключатели, которые напоминают клавиатуру из ноутбука, только ход более четкий и не ощущения, что палец проваливается. С другой стороны, имеется срок службы в 10 миллионов нажатий. Для такой рода клавиатур срок очень даже приличный, тем более, если посмотреть на конкурентов с двумя миллионами нажатий. Подключается клавиатура по USB, длина кабеля составляет 1,8 метра, вес достигает 660 грамм. Ничего удивительного, даже рассказать толком не о чем в данной ситуации.

Итог

Стоимость данной клавиатуры составляет 50 долларов. Не могу сказать, что это дорого — каркас из металла явно стоит своих денег, плюс данный механизм позволяет работать долго и не переживать о том, что рано или поздно ваш девайс выйдет из строя. С другой стороны, не совсем понимаю аудиторию данного устройства. Если вы хотите получить максимум комфорта от работы с текстом или программами, то берите механику, если хотите низкий профиль и тишину, то есть мембраны более доступные и даже с подсветкой символов. Может я чего-то не понимаю — напишите в комментариях, рассмотрим ваши варианты.