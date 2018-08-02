Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. Неплохое игровое решение

Игровые смартфоны уже давно не новость — производители данной продукции давно выпускают свои гаджеты и показывают неплохие показатели продаж. Конечно, завоевать рынок таким устройствам не дано, так как не каждый готов отдавать по 800 баксов за возможность играть в мобильные шутеры. Да и зачем это делать? Поиграть в шутеры и гонки можно и на обычном смартфоне топового или среднего класса, для этого вовсе не обязательно иметь именно геймерский смартфон. А что вы скажете о планшетах этого направления? Вероятно, такая продукция пользовалась бы большим спросом. Именно так решили в компании Chuwi и представили гаджет Hi9 Pro. Это крутой игровой планшет, который выдает приличную производительность и дает вам возможность спокойно сражаться в виртуальных мирах и получать от этого положительные эмоции. Сегодня я расскажу о преимуществах и недостатках этого решения.

Характеристики

За основу производительности планшета взят процессор под названием MediaTek Helio X20. Это достаточно мощная модель, которая работает на десяти вычислительных ядрах с тактовой частотой от 1,8 до 2,3 гигагерц. То есть, процессора хватит с головой для запуска абсолютно любого развлекательного контента, будь то игра, фильм в высоком разрешении или что-то в таком духе. За графику продукта отвечает контроллер ARM Mali T880, это тоже весьма мощная штука, которая отлично показывает себя как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования. Вероятно, производитель сделал ставку на мощное железо, чем и собирается привлекать покупателей. В плане оперативной памяти планшет немного знал позиции, ведь сюда поставили всего 3 гигабайта ОЗУ. Этого хватит для современных игр, но большого запаса у вас уже не будет. Встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта.

Дизайн корпуса

Бонусы

В плане внешнего вида устройство вас никак не удивит — производитель явно делал ставку не на это. На фронтальной панели у нас находится дисплей с минимальными рамками по всем сторонам, здесь нет дополнительных элементов управления. Это большой плюс, так как габариты продукта получились весьма компактными и вы можете с удобством продукт носить на работу или брать в отпуск. На тыльной стороне у нас тоже ничего особо интересного нет, только камера и логотип компании. С другой стороны, производитель явно хотел добиться максимальной практичности в этом вопросе.Главной фишкой продукта, если не считать производительный процессор, является дисплей. Диагональ его составляет 8,4 дюйма, этого предостаточно для игр, при этом продукт не выглядит слишком уж громоздким. Разрешение у дисплея составляет 2560 на 1600 точек, то есть это полноценный 2К дисплей. Пока что не совсем понятно как это скажется на общей производительности, ведь для большего разрешения нужно иметь и больше производительности. Но, на таком дисплее явно приятнее играть, смотреть фильмы и все в таком духе. Так что за дисплей явно ставим большой лайк.

Итог

На данный момент производитель стоимости продукта не называет, но мы уверены, что это будет доступный девайс. Ранее данная компания показывала очень доступные и качественные новинки, которые могут конкурировать с главными игроками на рынке. Вероятно, в ближайшем будущем ничего не поменяется, а значит можно спокойно ждать релиза и заказывать себе планшет для игр. Он на операционной системе Android, а там нет платных игр, как говорится. Можно загружать топовые шутеры или гонки и с радостью проходить все эти виртуальные миры на хорошем качественном дисплее.