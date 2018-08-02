Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. Неплохое игровое решение

Игровые смартфоны уже давно не новость — производители данной продукции давно выпускают свои гаджеты и показывают неплохие показатели продаж. Конечно, завоевать рынок таким устройствам не дано, так как не каждый готов отдавать по 800 баксов за возможность играть в мобильные шутеры. Да и зачем это делать? Поиграть в шутеры и гонки можно и на обычном смартфоне топового или среднего класса, для этого вовсе не обязательно иметь именно геймерский смартфон. А что вы скажете о планшетах этого направления? Вероятно, такая продукция пользовалась бы большим спросом. Именно так решили в компании Chuwi и представили гаджет Hi9 Pro. Это крутой игровой планшет, который выдает приличную производительность и дает вам возможность спокойно сражаться в виртуальных мирах и получать от этого положительные эмоции. Сегодня я расскажу о преимуществах и недостатках этого решения.
ХарактеристикиЗа основу производительности планшета взят процессор под названием MediaTek Helio X20. Это достаточно мощная модель, которая работает на десяти вычислительных ядрах с тактовой частотой от 1,8 до 2,3 гигагерц. То есть, процессора хватит с головой для запуска абсолютно любого развлекательного контента, будь то игра, фильм в высоком разрешении или что-то в таком духе. За графику продукта отвечает контроллер ARM Mali T880, это тоже весьма мощная штука, которая отлично показывает себя как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования. Вероятно, производитель сделал ставку на мощное железо, чем и собирается привлекать покупателей. В плане оперативной памяти планшет немного знал позиции, ведь сюда поставили всего 3 гигабайта ОЗУ. Этого хватит для современных игр, но большого запаса у вас уже не будет. Встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта.
Дизайн корпусаВ плане внешнего вида устройство вас никак не удивит — производитель явно делал ставку не на это. На фронтальной панели у нас находится дисплей с минимальными рамками по всем сторонам, здесь нет дополнительных элементов управления. Это большой плюс, так как габариты продукта получились весьма компактными и вы можете с удобством продукт носить на работу или брать в отпуск. На тыльной стороне у нас тоже ничего особо интересного нет, только камера и логотип компании. С другой стороны, производитель явно хотел добиться максимальной практичности в этом вопросе.
БонусыГлавной фишкой продукта, если не считать производительный процессор, является дисплей. Диагональ его составляет 8,4 дюйма, этого предостаточно для игр, при этом продукт не выглядит слишком уж громоздким. Разрешение у дисплея составляет 2560 на 1600 точек, то есть это полноценный 2К дисплей. Пока что не совсем понятно как это скажется на общей производительности, ведь для большего разрешения нужно иметь и больше производительности. Но, на таком дисплее явно приятнее играть, смотреть фильмы и все в таком духе. Так что за дисплей явно ставим большой лайк.