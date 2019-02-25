Предварительный обзор Colorful iGame GeForce GTX 1660 Ti Ultra. Мощная карта

Буквально недавно мы написали новость о том, что компания NVIDIA представила свои новые видеокарты GTX 1660 Ti, которые, если верить тестам, очень даже хорошо себя зарекомендовали. Теперь появилась информация о том, что некоторые партнеры уже выпустили в продажу свои видеокарты этой линейке, правда цена есть только в долларах. Мы решили изучить новинки и увидели очень интересный вариант — Colorful iGame GeForce GTX 1660 Ti Ultra. Очень стильная видеокарта, которая позволит вам не просто радоваться высокой частоте кадров в игре, но и стильному корпусу внутри вашего компьютера. Очень необычное решение с привлекательным ценником, которое обязательно стоит попробовать или хотя бы изучить. Итак, давайте же посмотрим на то, что умеет эта видеокарта, почему она настолько привлекла к себе внимание и что можно ожидать от нее в ближайшем будущем. Итак, давайте же смотреть на внешний вид.

Охлаждение

Начнем с того, что система охлаждения видеокарты построена на основе большого радиатора, который специально оптимизирован для наиболее оптимального рассеивания тепла. Это важно, так как вы точно захотите разогнать видеокарту и получить больше производительности в играх, тут хорошее охлаждение будет полезно. За активное охлаждение видеокарты отвечают вентиляторы — их здесь сразу три штуки, они расположены на определенном расстоянии друг от друга и равномерно загоняют воздух на радиатор. Стоит отметить, что вентиляторы по краю видеокарты чуть больше по диаметру лопастей (90 миллиметров), а внутри установлен более компактный вариант (80 миллиметров). Это позволило установить три вентилятора, а не два, при аналогичных размерах декоративного кожуха. Охлаждение видеокарты нам очень понравилось, внушает доверие и можно смело говорить, что проблем с температурами не будет.

Характеристики

За основу видеокарты взят новый чип TU116 на микроархитектуре NVIDIA Turing. Тот самый, на котором построены, условно говоря, новые видеокарты RTX-20. Новая архитектура позволила получить от видеокарты гораздо больше производительности. Память объемом 6 гигабайт GDDR6-типа с шиной на 192-бита позволит вам играть на весьма высоком разрешении с довольно качественной картинкой без каких-либо ограничений. Отдельно хотелось бы сказать про частоту графического процессора — в базовом состоянии она составляет 1500 МГц, но вы можете использовать форсированный режим, при котором частота достигает 1770 МГц. Это уже совсем другой уровень производительности, пусть и нагрев будет выше.

Особенности

У видеокарты Colorful iGame GeForce GTX 1660 Ti Ultra есть одна отличительная особенность, которая мне лично очень понравилась — вы можете включить специальный режим ОС, который позволяет работать с графическим процессором на частоте 1845 МГц. Да, вентиляторы будут работать на полную, но они довольно тихие и шума большого не будет. Зато вы получаете громадный прирост производительности. Есть мнение, что данный режим «дарит» на 20% больше кадров, чем в «базовом» варианте запуска. Условно говоря, если у вас без разгона будет 60 кадров, то с разгоном — 72 кадра в секунду. И это действительно круто.

Итог

На текущий момент данная модель видеокарты стоит 320 долларов в США. Это цена для местных магазинов, которая у нас будет чуть-чуть выше из-за налогов и амортизации валюты. Думаю, у нас цена будет на уровне 350 долларов, а там уже переводите на рубли по курсу на текущий момент. Стоит ли видеокарта своих денег? Естественно! Вы получаете 6 гигабайт памяти и громадный разгон прямо из коробки.