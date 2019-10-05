Предварительный обзор Colorful iGame GeForce RTX 2060 Super Neptune Lite OC

2019-10-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Colorful iGame GeForce RTX 2060 Super Neptune Lite OC; [26]
В последнее время производителям компьютерного железа довольно тяжело выделиться на фоне конкурентов — у всех одинаковые компоненты, характеристики и параметры. Некоторые компании идут в сторону подсветки, а некоторые работают над уникальными фишками и получается довольно неплохо. Но, это не про сегодняшнего гостя — данная видеокарта довольно странная.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что производитель решил не выдумывать велосипед заново и использовал тот дизайн, который уже был не раз использован другими производителями. Это весьма достойное решение, которое уже многократно протестировали и он действительно работает. Например, основная часть видеокарты прикрыта декоративным кожухом и напоминает видеокарту с турбиной, но на самом деле турбины там нет. Вообще у этой видеокарты с основном блоке нет активных элементов охлаждения, там только компоненты памяти, графический процессор и так далее. От видеокарты отходят трубки в количестве двух штук и уже на конце этих трубок расположен радиатор на одну секцию с вентилятором на 120 миллиметров. Именно он отвечает за охлаждение радиатора, а тот уже охлаждает жидкость в системе и перегоняет ее к графическому процессору. Выглядит довольно стильно и круто, хотя подсветки немного не хватает.

Характеристики

Видеокарта построена на основе архитектуры NVIDIA Turing, которую представили только недавно и это самое свежее решение на рынке на текущий момент. Встроенной памяти у видеокарты 8 гигабайт и этого предостаточно для запуска всех современных игр. Картинка будет красивой в абсолютно любой игре, так как здесь достаточно продвинутая архитектура и встроенная память с более высокой пропускной способностью. Но, с другой стороны, ничего кардинально нового в данной видеокарте нет — это та же печатная плата, что и у всех, те же модули памяти, тот же графический процессор, те же особенности и преимущества. То есть, выбирать видеокарту стоит либо по ее дизайну, либо по уникальным бонусам, которые позволят немного лучше раскрыть потенциал данной железяки. Правда, с бонусами здесь тоже довольно туго — их почти нет на самом деле.

Особенности

Какими бы хитрыми названиями не называла компания свою видеокарту, а это все та же стандартная GeForce RTX 2060 Super. Это довольно неплохая видеокарта, которая идеально подходит для игр в FullHD, тогда как для 4К ее мощности уже не хватает. Конечно, вы всегда можете запустить игру в 4К на средних настройках графики, к примеру, но это не очень хороший вариант, ведь тогда все недостатки текстур будут бросаться в глаза, а играть на высоких будет некомфортно из-за низкого уровня частоты кадров. Получается, что если вы хотите улучшить свой компьютер и у вас есть определенные деньги, то это лучший вариант. С другой стороны, покупать видеокарту для FullHD сейчас не очень умно, так как 4К-мониторы стали доступные и почему-бы не потратить средства на хороший современный монитор вместо отсталого разрешения. Получается, что видеокарта очень странная.

Итог

На текущий момент производитель не говорит о стоимости видеокарты или примерной дате старта продаж. Но, нужно понимать, что это не обычная видеокарта — у нее есть система водяного охлаждения, у нее есть еле заметная подсветка, неплохие тактовые частоты графического процессора. Все это говорит нам о том, что видеокарта не будет доступной при всем желании пользователей, но платить большие деньги за нее нет смысла — можно найти доступную видеокарту без СЖО, которая будет работать даже тише и холоднее. При этом она будет доступнее.

Комментарии и отзывы Colorful iGame GeForce RTX 2060 Super Neptune Lite OC
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