Предварительный обзор Cooler Master Cosmos C700P Black Edition. Очень стильно

2019-06-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master Cosmos C700P Black Edition; [60]
Стоит сразу сказать, что компьютерный корпус Cooler Master Cosmos C700P многие геймеры считают лучшим решением на рынке. Это вполне логично — продукт продуман как в плане дизайна, так и в плане практичности, плюс еще и материалы дорогие. Но, производитель не стоит на месте и выпускает все новые версии данного корпуса, чтобы удивить геймеров еще больше. В этот раз нам на глаза попался полностью черный вариант.

Дизайн корпуса

Главная фишка Cooler Master Cosmos C700P Black Edition в его максимально привлекательном дизайне черного цвета. Разработчики отказались от абсолютно любых дополнительных декоративных элементов и покрасили корпус в матовый черный цвет. Вас может это удивить, но на рынке в действительности очень мало таких продуктов — большая часть разработчиков старается выпускать корпуса в нескольких цветах, чтобы привлечь больше потенциальных покупателей. На фронтальной стороне корпуса расположена декоративная панель, которая закрывает фронтальные вентиляторы и выглядит очень круто. Но, вы в любой момент можете снять эту панель и дать вентиляторам больше свободного пространства, дабы воздушный поток был больше. Также стоит отметить ножки и ручки корпуса, которые выполнены в симметричной форме и смотрятся крайне привлекательно. В плане дизайна корпус очень хорош, тут не поспоришь.

Шасси

Внутри корпуса тоже все отлично, так как производитель очень опытный и знает, как правильно располагать компоненты. У нас есть довольно большой декоративный кожух, который прикрывает блок питания и накопители от взора геймера. Это важно, ведь окно прозрачное и если бы кожуха не было, то вы бы постоянно наблюдали за не очень красивым ворохом кабелей. Кроме того, есть еще дополнительная накладка по контуру корпуса, которая скрывает ненужные элементы дизайна. Вы смотрите в боковую панель и видите только красивые комплектующие, стильные кабели и все в таком духе. Внутри много места и можно разместить все те варианты, которые вам так нравятся, чтобы потом получать эстетическое наслаждение от происходящего. Да и прочность каркаса, что немаловажно, тоже на высоком уровне — все сделано для того, чтобы вы наслаждались своим компьютером в полной мере.

Особенности

Начнем с того, что важной особенностью данного корпуса является его подсветка — она расположена по контуру как сверху, так и снизу. Это очень стильно выглядит, особенно в темноте, плюс вы можете настроить подсветку так, как вам хочется. То есть, вам не нужно покупать ленту подсветки отдельно или что-то подсвечивать в своем корпусе — все красиво сразу после того, как вы включили свой компьютер. Также отметим практичность ножек — они не только делают корпус более устойчивым, но и немного поднимают его с поверхности. В итоге низ корпуса не перегревается и к блоку питания поступает достаточное количество свежего воздуха. Кроме того, боковые панели из стекла и металла открываются в формате дверцы, вам не нужно что-то откручивать, отодвигать и так далее. Просто нажали на ручку и открыли — можно чистить систему от пыли, заменять компоненты и так далее. Это очень удобно.

Итог

На текущий момент в сети нет информации о стоимости данного корпуса, так что нам тяжело что-то говорить о конкуренции или себестоимости. Но, стоит понимать, что такой корпус стоит дорого — сам по себе Cooler Master Cosmos C700P выходит довольно дорогим решением, что уж говорить о лимитированной серии. Это вариант для тех, кто уже купил крутые комплектующие и просто хочет сделать свой компьютер еще более крутым и привлекательным.

Комментарии и отзывы Cooler Master Cosmos C700P Black Edition
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