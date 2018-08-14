Предварительный обзор Cooler Master MasterBox MB530P. Еще больше стекла

Если вы следите за рынком компьютерного железа, то точно заметили популярность стеклянных вставок в корпусах самого разного типа. Пользователям нравятся возможность наблюдать за красивой подсветкой своего корпуса, а разработчики не против предоставлять еще больше вариантов для реализации всех фантазий геймеров. Например, недавно в сети показался MasterBox MB530P — очень крутой корпус от компании Cooler Master, который точно удовлетворит все ваши потребности. Если у вас есть желание собрать действительно красивый корпус и получить от его внешнего вида максимально яркие эмоции, то давайте посмотрим на возможности этого продукта. Вполне вероятно, что новинка понравится многим потенциальным покупателям благодаря большому количеству стеклянных панелей и огромному пространству внутри. Осталось только разобраться с характеристиками и можно заказывать.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели корпуса расположена стеклянная вставка, сквозь которую вы можете наблюдать за подсветкой трех вентиляторов. Это довольно привлекательное решение, однако часто производители забывают о необходимости впускать воздух внутрь корпуса. Здесь же проблему решили дополнительными радиаторами справа и слева от панели, сквозь которые воздух будет попадать на вентиляторы. И красиво, и практично. На левой боковой панели у нас расположено полностью прозрачное стекло, которое открывает взор на все железки вашего компьютера. Стекло очень большое, прочное и толстое, так что как-то повредить его будет проблематично. Это тоже не новый элемент на рынке корпусов, но выглядит продукт очень стильно, особенно если у вас внутри имеется подсветка какая-то. На правой боковой панели тоже имеется декоративная крышка, которая лишь добавляет корпусу привлекательности.

Шасси

Важным элементом корпуса является шасси, то есть основа, куда вы будете крепить материнскую плату и прочие компоненты. Внутри корпуса довольно много пространства, так что вы можете без труда поставить даже ATX плату, установить радиатор СВО на три секции, поставить видеокарту любой длинны. Имеется внутри декоративный кожух, который прикрывает блок питания и жестокие диски от взора пользователя, так что внутри получается настоящая красота. Для многих пользователей это важно, плюс у вас будет возможность собрать компьютер с комфортом, без проблем с укладкой кабелей и прочих комплектующих.

Особенности

Нужно понимать, что такие корпуса покупают лишь те пользователи, которые готовы к лишним тратам. Если у вас закрытый корпус без каких-либо окон или вставок декоративных, то вам все равно на то, как там внутри все светится. Со стеклянным окном вам точно захочется поставить подсветку одного тона, проложить кабели красиво, поставить однотипные железки вроде видеокарты и материнской платы от одного бренда. На фронтальной панели у нас из коробки установлено три вентилятора с красивой подсветкой, которые обеспечивают неплохой поток воздуха, но без дополнительных элементов вы не обойдетесь.

Итог

Пока что производитель не назвал стоимости продукта, да и ценник для отечественного рынка тоже остается под вопросом. Но, ранее производитель не выпускал слишком уж дорогих устройств, так что можно надеяться на вполне адекватный ценник. Преимущества здесь вполне понятны — стеклянные панели справа и слева, плюс спереди, много места для сборки компьютера, прочная сборка и толстый металл. Одно из лучших решений по сборке компьютера в этом году, особенно если вы фанат подсветки и всей этой красоты.