Предварительный обзор Cooler Master MasterBox MB530P. Еще больше стекла

2018-08-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master MasterBox MB530P; [93]
Если вы следите за рынком компьютерного железа, то точно заметили популярность стеклянных вставок в корпусах самого разного типа. Пользователям нравятся возможность наблюдать за красивой подсветкой своего корпуса, а разработчики не против предоставлять еще больше вариантов для реализации всех фантазий геймеров. Например, недавно в сети показался MasterBox MB530P — очень крутой корпус от компании Cooler Master, который точно удовлетворит все ваши потребности. Если у вас есть желание собрать действительно красивый корпус и получить от его внешнего вида максимально яркие эмоции, то давайте посмотрим на возможности этого продукта. Вполне вероятно, что новинка понравится многим потенциальным покупателям благодаря большому количеству стеклянных панелей и огромному пространству внутри. Осталось только разобраться с характеристиками и можно заказывать.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели корпуса расположена стеклянная вставка, сквозь которую вы можете наблюдать за подсветкой трех вентиляторов. Это довольно привлекательное решение, однако часто производители забывают о необходимости впускать воздух внутрь корпуса. Здесь же проблему решили дополнительными радиаторами справа и слева от панели, сквозь которые воздух будет попадать на вентиляторы. И красиво, и практично. На левой боковой панели у нас расположено полностью прозрачное стекло, которое открывает взор на все железки вашего компьютера. Стекло очень большое, прочное и толстое, так что как-то повредить его будет проблематично. Это тоже не новый элемент на рынке корпусов, но выглядит продукт очень стильно, особенно если у вас внутри имеется подсветка какая-то. На правой боковой панели тоже имеется декоративная крышка, которая лишь добавляет корпусу привлекательности.

Шасси

Важным элементом корпуса является шасси, то есть основа, куда вы будете крепить материнскую плату и прочие компоненты. Внутри корпуса довольно много пространства, так что вы можете без труда поставить даже ATX плату, установить радиатор СВО на три секции, поставить видеокарту любой длинны. Имеется внутри декоративный кожух, который прикрывает блок питания и жестокие диски от взора пользователя, так что внутри получается настоящая красота. Для многих пользователей это важно, плюс у вас будет возможность собрать компьютер с комфортом, без проблем с укладкой кабелей и прочих комплектующих.

Особенности

Нужно понимать, что такие корпуса покупают лишь те пользователи, которые готовы к лишним тратам. Если у вас закрытый корпус без каких-либо окон или вставок декоративных, то вам все равно на то, как там внутри все светится. Со стеклянным окном вам точно захочется поставить подсветку одного тона, проложить кабели красиво, поставить однотипные железки вроде видеокарты и материнской платы от одного бренда. На фронтальной панели у нас из коробки установлено три вентилятора с красивой подсветкой, которые обеспечивают неплохой поток воздуха, но без дополнительных элементов вы не обойдетесь.

Итог

Пока что производитель не назвал стоимости продукта, да и ценник для отечественного рынка тоже остается под вопросом. Но, ранее производитель не выпускал слишком уж дорогих устройств, так что можно надеяться на вполне адекватный ценник. Преимущества здесь вполне понятны — стеклянные панели справа и слева, плюс спереди, много места для сборки компьютера, прочная сборка и толстый металл. Одно из лучших решений по сборке компьютера в этом году, особенно если вы фанат подсветки и всей этой красоты.

Комментарии:
Опубликованы изображения и технические д...
Опубликованы изображения и технические дОпубликованы изображения и технические данные Oppo R15 Neo. Гаджет получит 6,2-дюймовый экран с разрешени...
Фаблет Oukitel WP2 получил мощную батар...
Фаблет Oukitel WP2 получил мощную батарКомпания Oukitel показала новый защищенный аппарат Oukitel WP2 с 6-дюймовым экраном и 4 Гбайт ОЗУ. Тыльна...
Смартфон Xiaomi Mi 8 Youth Edition получ...
Смартфон Xiaomi Mi 8 Youth Edition получКомпания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон под названием Mi 8 Youth Edition. Новинка получит 6,21-...
Видеокарты Quadro на базе NVIDIA Turing ...
Видеокарты Quadro на базе NVIDIA Turing NVIDIA изобретает компьютерную графику заново, представляя новую графическую архитектуру NVIDIA Turing. А...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликер...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликерМы постоянно говорим про то, что разработчики мобильных игр делают исключительно простенькие проекты, где...
Выбираем квартиру вместе с экспертами...
Выбираем квартиру вместе с экспертамиВыбор недвижимости, будь то квартира или дом, отнимает массу сил и времени. Дело в том, что обычному чело...
Snapchat - что это такое и с чем его едя...
Snapchat - что это такое и с чем его едяНа момент появления snapchat это был настоящий взрыв на рынке — буквал...
Основные технические характеристики Poc...
Основные технические характеристики PocКомпания Xiaomi выпустила смартфон с хорошими характеристиками. Младшая версия получит 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ П...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Fostex TH7. Динамические наушники с закрытым оформлениемОбзор Fostex TH7. Динамические наушники с закрытым оформлением
Обзор и тестирование процессора Intel Celeron G4900 Coffee LakeОбзор и тестирование процессора Intel Celeron G4900 Coffee Lake
Обзор карты памяти Transcend TS64GUSD300SОбзор карты памяти Transcend TS64GUSD300S
Обзор OKLICK 945G REVENGE - Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор OKLICK 945G REVENGE - Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Обзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздухаОбзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздуха
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то точно заметили популярность стеклянных вставок в корпу...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликер...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликерМы постоянно говорим про то, что разработчики мобильных игр делают исключительно простенькие проекты, где...
Обзор Run Around. Что-то необычное...
Обзор Run Around. Что-то необычноеВ большинстве случаев казуальные игры выглядят достаточно скучно и однообразно, так как разработчики прос...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). Недо...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). НедоВ последнее время можно заметить большую популярность смартфонов среднего класса от популярных производит...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotДо анонса было понятно, что корейская компания Samsung не планирует революцию на мобильном рынке, скорее ...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire F...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire FКомпания HyperX весьма успешно зашла на рынок игровой периферии — все мы помним легендарные Cloud II, кот...
Обзор PUSS!. Котики и всё такое...
Обзор PUSS!. Котики и всё такоеПрактически всегда инди-разработчики выпускают какие-то скучные проекты, которые не стоят внимания пользо...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27A...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27AСтоит отметить, что далеко не всем пользователям нужны крутые мониторы с невероятной графикой. Большинств...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые бары...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые барыВажно всегда иметь при себе карты на смартфоне, так как жизнь штука интересная и иногда забрасывает в так...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi R...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi RНа днях, компания Xiaomi провела ежегодную конференцию, где представила три новинки: флагманский смартфон...
Предварительный обзор Canon PowerShot SX...
Предварительный обзор Canon PowerShot SXВ последнее время большую популярность набирают фотоаппараты компактных размеров. Это довольно просто объ...
Обзор HashPhoto. Странный редактор...
Обзор HashPhoto. Странный редакторПриложения для редактирования фотографий пользуются большим спросом среди пользователей по вполне понятны...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor