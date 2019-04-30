Предварительный обзор Corsair Glaive RGB Pro. Мышка для заядлых геймеров

Дизайн корпуса

Игровая периферия довольно сильно изменилась буквально за пару лет. Еще в 2017 году мы радовались красивой подсветке и всевозможным настройкам через программное обеспечение, а сейчас этим даже не удивишь покупателя. Все дело в планомерном развитии рынка — те функции, которые когда-то были присущи только флагманским моделям, теперь являются нормой даже для бюджетного сегмента. Как теперь выделяться крупным производителям со своей дорогой техникой, если покупателя уже не притянешь просто яркой подсветкой корпуса или продвинутой записью макросов? Кто-то делает беспроводные решения, кто-то делает упор на киберспорт, а Corsair Glaive RGB Pro представляет собой незыблемую классику со стильным корпусом и прочими преимуществами, которые так нравятся аудитории. Если вы большой фанат бренда и готовы отдать больше денег за флагманскую мышку, то эта новинка вас точно заинтересует.

Особенности

Мышка выполнена в довольно стандартном стиле и даже если бы компания убрала логотип с подсветкой, то мы бы и так догадались, кто эту мышку создавал. У Corsair Glaive RGB Pro довольно характерный для бренда дизайн — верхняя панель, которая находится у вас под ладонью, выполнена из матового пластика черного цвета. Это смотрится достаточно привлекательно, стильно и современно. Под ладонью пользователя расположен логотип с подсветкой, это тоже фирменная особенность компании. Левая и правая клавиша мыши соединены вместе в одну панель, что не дает мышке люфтить или трястись во время игры или активного использования. На боковой панели, под большим пальцем, имеется выдвинутая площадка для более крепкого хвата. Колесо прокрутки тоже оформлено в довольно строгом стиле, но оно отлично цепляется за палец и использовать его удобно. Дизайн не вызывает дикого восторга, но он очень хорош.

Характеристики

В комплекте с мышкой идет три сменные боковые панели — одна стандартная, вторая немного выдвинута в сторону от корпуса, а третья напоминает крыло самолета. Это сделано для того, чтобы вы могли подобрать себе наиболее оптимальный вариант и использовать его во время игры. Кому-то понравится возможность иметь широкую панель под большой палец, кто-то больше ценит комфорт. Проблема только в том, что за две дополнительные панели, которые вы использовать не будете, вы тоже платить деньги. И не малые, стоит отметить.

Итог

Перечень характеристик мышки — настоящий учебник по маркетингу. К примеру, за основу новинки взят сенсор PMW3391, который позволяет использовать чувствительность на уровне 18000 DPI. При учете того, что лишь несколько процентов пользователей используют чувствительность выше 1600 DPI — это официальная статистика. Под левой и правой клавишами размещены переключатели Omron, а вот какие установлены под боковыми клавишами производитель не уточняет. Кроме того, у мышки заявлена подсветка в трех зонах, вот только эти зоны очень мелкие и тонкие, так что яркой подсветки вы не увидите.

Теперь поговорим о стоимости — за данную мышку просят 70 долларов, что довольно дорого по меркам современного рынка даже флагманских устройств. За эту же сумму вы можете купить любую типовую мышку любого другого бренда. Кроме того, это проводное решение, тогда как у подавляющего большинства современных устройств уже нет кабеля и все работает по беспроводной сети. Почему в Corsair решили выпустить мышку за 70 долларов со шнуром и таким скромным набором бонусов? Это интересный вопрос, но для фанатов компании это точно желанное приобретение. Остальным нужно еще подумать.