Предварительный обзор Corsair Glaive RGB Pro. Мышка для заядлых геймеров

2019-04-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Corsair Glaive RGB Pro; [98]
Игровая периферия довольно сильно изменилась буквально за пару лет. Еще в 2017 году мы радовались красивой подсветке и всевозможным настройкам через программное обеспечение, а сейчас этим даже не удивишь покупателя. Все дело в планомерном развитии рынка — те функции, которые когда-то были присущи только флагманским моделям, теперь являются нормой даже для бюджетного сегмента. Как теперь выделяться крупным производителям со своей дорогой техникой, если покупателя уже не притянешь просто яркой подсветкой корпуса или продвинутой записью макросов? Кто-то делает беспроводные решения, кто-то делает упор на киберспорт, а Corsair Glaive RGB Pro представляет собой незыблемую классику со стильным корпусом и прочими преимуществами, которые так нравятся аудитории. Если вы большой фанат бренда и готовы отдать больше денег за флагманскую мышку, то эта новинка вас точно заинтересует.

Дизайн корпуса

Мышка выполнена в довольно стандартном стиле и даже если бы компания убрала логотип с подсветкой, то мы бы и так догадались, кто эту мышку создавал. У Corsair Glaive RGB Pro довольно характерный для бренда дизайн — верхняя панель, которая находится у вас под ладонью, выполнена из матового пластика черного цвета. Это смотрится достаточно привлекательно, стильно и современно. Под ладонью пользователя расположен логотип с подсветкой, это тоже фирменная особенность компании. Левая и правая клавиша мыши соединены вместе в одну панель, что не дает мышке люфтить или трястись во время игры или активного использования. На боковой панели, под большим пальцем, имеется выдвинутая площадка для более крепкого хвата. Колесо прокрутки тоже оформлено в довольно строгом стиле, но оно отлично цепляется за палец и использовать его удобно. Дизайн не вызывает дикого восторга, но он очень хорош.

Особенности

В комплекте с мышкой идет три сменные боковые панели — одна стандартная, вторая немного выдвинута в сторону от корпуса, а третья напоминает крыло самолета. Это сделано для того, чтобы вы могли подобрать себе наиболее оптимальный вариант и использовать его во время игры. Кому-то понравится возможность иметь широкую панель под большой палец, кто-то больше ценит комфорт. Проблема только в том, что за две дополнительные панели, которые вы использовать не будете, вы тоже платить деньги. И не малые, стоит отметить.

Характеристики

Перечень характеристик мышки — настоящий учебник по маркетингу. К примеру, за основу новинки взят сенсор PMW3391, который позволяет использовать чувствительность на уровне 18000 DPI. При учете того, что лишь несколько процентов пользователей используют чувствительность выше 1600 DPI — это официальная статистика. Под левой и правой клавишами размещены переключатели Omron, а вот какие установлены под боковыми клавишами производитель не уточняет. Кроме того, у мышки заявлена подсветка в трех зонах, вот только эти зоны очень мелкие и тонкие, так что яркой подсветки вы не увидите.

Итог

Теперь поговорим о стоимости — за данную мышку просят 70 долларов, что довольно дорого по меркам современного рынка даже флагманских устройств. За эту же сумму вы можете купить любую типовую мышку любого другого бренда. Кроме того, это проводное решение, тогда как у подавляющего большинства современных устройств уже нет кабеля и все работает по беспроводной сети. Почему в Corsair решили выпустить мышку за 70 долларов со шнуром и таким скромным набором бонусов? Это интересный вопрос, но для фанатов компании это точно желанное приобретение. Остальным нужно еще подумать.

Комментарии:
Обзор Ginzzu A200 Black. Корпус под недо...
Обзор Ginzzu A200 Black. Корпус под недоТестируемый сегодня корпус Ginzzu A200 ориентирован на сборку недорогих и офисных систем. Корпус с базовы...
Кухонный комбайн Ninja Smart Screen с се...
Кухонный комбайн Ninja Smart Screen с сеКухонная система Ninja Smart Screen с технологией FreshVac - это трехфункциональное устройство, в котором...
Moto E6 в начальном классе...
Moto E6 в начальном классеДлительное время на просторах интернета гуляла информация о том, что компания Motorola планирует выпустит...
Aerocool Eclipse 12 осветит ваш ПК изнут...
Aerocool Eclipse 12 осветит ваш ПК изнутВ последнее время пользователи вовсе перестали обращать внимание на те устройства, которые не наделены кр...
XFX показала Radeon RX 590 AMD 50th Anni...
XFX показала Radeon RX 590 AMD 50th AnniКомпания XFX подготовила достаточно интересную видеокарту Radeon RX 590 AMD 50th Anniversary Edition, кот...
Samsung Sero для вертикального контента...
Samsung Sero для вертикального контентаОфициально представлена ТВ-панель под названием Samsung Sero, которую создали специально для просмотра ка...
Найденные живые записи Боба Марли уйдут ...
Найденные живые записи Боба Марли уйдут В следующем месяце на аукционах будут проданы десять бобин с живыми концертными записями Боба Марли, сдел...
OnePlus 7 Pro имеет один из лучших диспл...
OnePlus 7 Pro имеет один из лучших дисплКомпания OnePlus объявила, что ее предстоящий флагман OnePlus 7 Pro получил рейтинг A + Display от Displa...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор TP-LINK Deco M4. Домашняя Mesh Wi-Fi системаОбзор TP-LINK Deco M4. Домашняя Mesh Wi-Fi система
Обзор и тест Patriot Viper VPN100 M.2 2280 PCIe SSD 256GB (VPN100-256GM28H)Обзор и тест Patriot Viper VPN100 M.2 2280 PCIe SSD 256GB (VPN100-256GM28H)
Обзор HARPER ES-13685. Зарядно-пусковое устройствоОбзор HARPER ES-13685. Зарядно-пусковое устройство
Обзор плюсов и минусов Redmi 7 3/32GB. Почти идеальный бюджетный смартфонОбзор плюсов и минусов Redmi 7 3/32GB. Почти идеальный бюджетный смартфон
Обзор Defender Kill'em All GM-480L. Доступная игровая мышьОбзор Defender Kill'em All GM-480L. Доступная игровая мышь
Предварительный обзор Corsair Glaive RGB...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGBИгровая периферия довольно сильно изменилась буквально за пару лет. Еще в 2017 году мы радовались красиво...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегах...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегахИгры про выживание с каждым годом становятся все интереснее и интереснее. Разрабочики научились лучше пер...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Vie...
Предварительный обзор Samsung Galaxy VieМногие пользователи считают, что на рынке планшетных компьютеров сейчас серьезный застой. И с этим мнение...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфон...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфонВ последнее время мы перестали тратит свое время на просмотр телевизора, так как кабельное телевидение оч...
Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 C...
Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 CТехнологии не стоят на месте и постепенно продвигаются вперед, предоставляя пользователям гораздо больше ...
Dell представила игровые ноутбуки и ПК н...
Dell представила игровые ноутбуки и ПК н25 апреля в Москве прошла презентами новых игровых ноутбуков Dell G5 15 (5590) и G7 17 (7790), стационарн...
Предварительный обзор Acer DM431Kbmiiipx...
Предварительный обзор Acer DM431KbmiiipxВ последнее время на рынок вышло очень много игровых мониторов, которые создавались специально для заядлы...
HP представила 65-дюймовый монитор за 29...
HP представила 65-дюймовый монитор за 29Индустрия игр не стоит на месте и пользователи хотят иметь все более продвинутые устройства. 24 апреля в ...
Canon привезла новые продукты в Россию. ...
Canon привезла новые продукты в Россию. 22 апреля в Москве прошла презентация весенней коллекции Canon, в рамках которой были показаны все новые ...
Предварительный обзор Realme C2. Лучший ...
Предварительный обзор Realme C2. Лучший Большинство современных бюджетных смартфонов выглядят довольно страшно и грустно — крупные компании стара...
Обзор INTERPOINT. Очень странная игра...
Обзор INTERPOINT. Очень странная играСегодня мы поговорим об игре, которая являет собой весьма странную комбинацию sci-fi, хоррора и головолом...
Предварительный обзор Realme 3 Pro. Стил...
Предварительный обзор Realme 3 Pro. СтилМы привыкли к тому, что производительный смартфон, да еще и от известной компании, стоит довольно больших...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor