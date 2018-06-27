Предварительный обзор Cougar Conquer Essence. Мечта геймера

Стоит отметить сразу, что Cougar Conquer Essence создавали не для широкой публики и производитель явно даже не мечтает делать из этого массовое явление. Корпус достаточно интересный и нестандартный, он создавался для красивых сборок компьютера, для презентаций или турниров, где пользователи смогут посмотреть на такую вот новинку и захотеть себе тоже что-то подобное. Дизайнеры вместе с инженерами показали довольно качественную новинку с большим набором дизайнерских решений, которые не мешают пользователю получить действительно надежное решение для своих дорогих комплектующих. Согласитесь — сюда никто не будет ставить самую бюджетную материнскую плату или видеокарту без подсветки. Сегодня мы посмотрим на характеристики корпуса, его возможности, чтобы потом вместе с вами решить стоит ли он своих денег или нет. Все же, конкурентов достойных на рынке предостаточно.

Дизайн корпуса

В этот раз производитель решил не экспериментировать с цветовыми схемами и показал полностью черный вариант корпуса. Фронтальная панель выполнена в черном стиле с логотипом компании, выглядит достаточно круто и серьёзно. Верхняя крышка, которая в большей части покрыта перфорацией, тоже выполнена в черном цвете, без намека на декоративные элементы или что-то в таком духе. Остальные элементы корпуса характеризовать довольно проблематично, так как две стеклянные панели и шасси не оставляют пространства для полета фантазии. Здесь, фактически, есть лицевая панель и верхняя крышка, плюс каркас и стеклянные панели, так что классическую коробку в этот раз решили не предоставлять. Собственно, мне лично такой вариант корпуса больше нравится — много воздуха, пространства и все выполнено красиво. Но, конечно, и про тишину стоит сразу забыть, ведь никакой изоляции от шума нет.

Характеристики

Производитель решил предоставить вам возможность собрать более компактный вариант игровой системы, так что сюда поставили шасси для плат формата Mini-ITX или Micro-ATX. То есть, стандартную ATX поставить не получится. Для хранения данных используется два слота под накопители 3,5 дюйма (или 2,5 дюйма через переходник), плюс есть три слота под 2,5 дюймовые накопители. На фронтальной панели есть два крепления для вентиляторов 120-мм, сверху имеется место для двух секций радиатора СВО. Вообщем, ничего удивительного нет, но все необходимые элементы имеются.

Особенности

Стоит понимать, что такого рода корпуса создаются для сборки компьютера с подсветкой и прочими радостями. Здесь вся фишка в том, чтобы ваш компьютер красиво светился и радовал глаз своего владельца. Черный корпус отлично гармонирует с синей, красной, да и вообще любой другой подсветкой, главное не особо мешать их между собой, чтобы не получилась елка новогодняя. Помимо этого, нужно понимать отсутствие изоляции от шума и любой пыли — фактически это открытый корпус, куда попадает весь мелкий сор и пыль. Вам нужно будет протирать его чаще, чем любой другой компьютер в закрытом корпусе.

Итог

Пока что производитель не называет стоимости данного варианта корпуса, но есть ощущение, что это будет доступная модель. Сами подумайте — помимо стеклянных панелей справа и слева у корпуса нет вообще ничего уникального. Аналогичный вариант, только с более привлекательным дизайном и вентиляторами, компания уже показывала и это было слишком дорого. Эта модель будет более доступной, но не нужно надеяться, что это прямо бюджетный сегмент. Нет, совершенно, просто неплохой вариант для сборки открытой системы с красивыми комплектующими.