Предварительный обзор Cougar Puri TKL RGB. Компактная игровая клавиатура

2019-02-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cougar Puri TKL RGB; [81]
В последнее время геймеры стали любить компактные клавиатуры, потому что они реально удобнее полноразмерных. Именно по этой причине клавиатуры формата TKL стали такими популярными — они занимают меньше места на столе и предоставляют гораздо больше пространства для движений мышкой. Если вы не набираете цифры в каких-то специальных программах для бухгалтеров, то вам дополнительный цифровой блок в правой части клавиатуры просто не нужен. Создатели модели Cougar Puri TKL RGB тоже решили, что нужно предоставить геймерам максимально компактную и удобную механическую клавиатуру, чтобы пользователь мог получать от ее использования максимум удовольствия и радости. Сегодня мы посмотрим на то, что у них получилось и расскажем о преимуществах данного решениях. Хотя, если вы давно хотели себе механику, то можно и не читать — просто отправляйтесь в магазин, эта новинка точно стоит своих денег.

Дизайн корпуса

Производитель решил отказаться от всевозможных декоративных дополнений и каких-то дополнительных элементов на клавиатуре. Знаете, есть модели игровых клавиатур, у которых есть здоровенная панель с настройками звука, мультимедиа-клавишами и всем в таком духе. Здесь этого нет, так как разработчик изначально планировал показать именно компактное решение для геймера, а не комбайн из функций. Клавиатура построена в формате скелетон, то есть переключатели находятся над основной пластиной. Это позволяет гораздо проще очищать клавиатуру от пыли и грязи, плюс у вас всегда будет полноценное ощущение нажатия. Клавиши расположены правильно, раскладка классическая, дополнительного бухгалтерского блока нет — это главный плюс этой клавиатуры. Определенной аудитории геймеров он просто не нужен, а ведь вы за него платите и место на рабочем столе потом отдаете.

Характеристики

С характеристиками продукта получилось довольно интересно — производитесь заявляет, что клавиатура механическая, но какой именно тип переключателей здесь используется никто не сообщает. Это весьма странно, ведь если бы там стояли Cherry MX или Kailh, то компания бы указала это хоть где-то. А так просто указано, что переключатели механические, но на сайте или в характеристиках продукта более точного названия нет. Все остальное достаточно стандартно — частота опроса составляет 1000 Гц, время отклика 1 мс, длинна кабеля 1,8 метра.

Особенности

Конечно, современная клавиатура не обойдется без подсветки всеми цветами радуги. Эта модель тоже может похвастаться наличием действительно красивой подсветки, которую вы можете настраивать по массе параметров и получить тот эффект, который вам необходим. Помимо этого, здесь имеется отсоединяемый кабель — вы можете отключить клавиатуру от кабеля и спокойно носить ее в рюкзаке, например. Это удобно, ведь если с кабелем что-то произойдет, то вы просто снимете штатный и поставите любой другой, который можно купить в любом магазине электроники. А ведь в комплекте еще и защитный бокс идет, который защищает клавиатуру от пыли и влаги.

Итог

На текущий момент информации о стоимости новинки нет, но это очень интересный продукт, который многим будет удобен в использовании. Не у всех есть громадные рабочие столы, на которых можно разместить и клавиатуру исполинских размеров, и мышку с ковром. Помимо того, если вы хотите активно ездить по турнирам или носить клавиатуру с собой в компьютерный клуб, то данная новинка тоже подойдет просто идеально — она защищена от попадания пыли и влаги в специальном кейсе, что весьма удобно при транспортировке.

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