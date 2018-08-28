Предварительный обзор DJI Mavic 2. Zoom и Pro версии

2018-08-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - DJI Mavic 2; [155]
На рынке огромное множество разнообразных квадрокоптеров и если вы откроете какой-то профильный интернет-магазин, то просто глаза на лоб полезут от их количества. Однако, если вы хотите купить профессиональное устройство, то DJI предложит самые классные решения. В течение нескольких лет спортсмены и блогеры покупают продукцию именно этой компании и получают сногсшибательные результаты — качественную картинку, плавное управление и приличное время полета. Сегодня пришло время посмотреть на второе поколение коптеров DJI Mavic 2, которое понравится фанатам по всем параметрам. Компания решила выпустить сразу два варианта моделей, чтобы вы могли выбрать более подходящий для своих целей вариант. И, конечно, всех интересует вопрос обновления — стоит ли переходить с первой версии на вторую? Мы постараемся разобраться в этом вопросе, ведь переплачивать лишний раз никто не хочет.

Характеристики

Разработчики проекта сообщили довольно интересную новость — они существенно улучшили обтекаемость корпуса, из-за чего максимальная скорость полета выросла до 72 км/час, а время полета теперь достигает 31 минуту. Конечно, измерения проводились без сопротивления ветра, в «штиль». Новый двигатель тоже поучаствовал в изменениях продукта и благодаря его апгрейду дрон работает заметно тише. Стоит отметить, что и оригинальная модель не очень сильно шумела, особенно если запускать устройство на улице. Помимо этого, новые дроны оснастили полноценным машинным зрением, которое фокусируются сразу во все стороны. Датчики и камеры позволяют легко просчитывать расстояния до объектов и это существенно упростит процесс съемки в помещениях или полеты в разнообразных постройках. На этом технические отличия от оригинала заканчиваются, если не учитывать камеры.

Камера

Младшей моделью можно условно назвать Mavic 2 Zoom, у нее камера более простая — матрица 1/2,3" с разрешением 12 мегапикселей предоставляет фокусное расстояния 24-48 мм и дает вам функцию двукратного зума. Отличный вариант для съемки каких-то удаленных объектов, есть даже эффект Dolly Zoom. Он используется в кино и дает действительно крутой эффект при съемке. Старшая же модель Mavic 2 Pro открывает совершенно новые возможности — это наиболее продвинутая камера на дронах.

Камера здесь установлена Hasselblad L1D-20c с 1-дюймовым сенсором на 20 мегапикселей. Это первая камера для квадрокоптера, которая имеет переменную диафрагму f/2,8–11 и работает с ISO вплоть до 12800. Ничего подобного на рынке не было. Камера умеет записывать видео в HDR на 10-битах в формате Dlog-M 10. Данная возможность позволяет корректировать видео по цвету в гораздо большем диапазоне, ведь вместо 16,8 миллионов цветов вы получаете больше 1 миллиарда оттенков. Используется кодек H.265 HEVC, естественно запись идет в 4К на 60 кадрах. Если вы хотите снимать не просто пейзажи, а настоящие шедевры, то эта камера вам понравится гораздо больше всех остальных.

Итог

В течение двух недель продукты отправятся в продажу, но нужно понимать, что это далеко не доступные гаджеты. За простую Zoom-версию, хотя простая она лишь в сравнении с Pro, просят 1250 долларов. Это громадные деньги за устройство для съемки видео с воздуха, тем более при наличии тьмы конкурентов в виде прошлых моделей от DJI. За Pro-версию просят 1450 долларов, это тоже слегка дороговато, ведь вам еще нужно будет батарей купить и прочих расходников. То есть, это продукты для профессионалов, которые на съемке с воздуха зарабатывают деньги, а не просто летают и играются.


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