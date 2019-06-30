Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый компактный ноутбук

2019-06-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - GPD P2 Max; [55]
Состоялся официальный релиз компактного ноутбука GPD P2 Max, который не только выглядит стильно, но и может похвастаться высокой производительностью, массой мелких бонусов и низкой стоимостью. Для многих пользователей этого будет предостаточно, чтобы не смотреть в сторону конкурентов даже приблизительно. Давайте теперь посмотрим на то, что умеет эта модель.

Характеристики

Стоит сразу отметить, что данная модель создавалась для максимальной мобильности, а не для того, чтобы вы работали в режиме монтажа видео в 4К. То есть, это не портативная рабочая станция, а ноутбук для более простых задач, которые не требуют высокой производительности. За основу ноутбука взят процессор Intel Core m3-8100Y, который работает на двух вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,1-1,4 гигагерца. Главным преимуществом данного процессора можно назвать то, что ему не нужно активное охлаждение — вы спокойно можете работать в тишине и без перегрева корпуса, ведь уровень TDP у данной модели крайне низкий. Конечно, и производительность тоже не спешит вас удивлять, но общая картина довольно привлекательная — ноутбук полностью бесшумный, вполне производительный и не нагревается так, чтобы вам было некомфортно его использовать даже летом. Это главное.

За графику ноутбука отвечает встроенная видеокарта Intel UHD Graphics 615, которая вполне справляется с поставленными задачами. Ее производительности предостаточно, чтобы вы могли смотреть видео в интернете, получать удовольствие от просмотра фотографий и всего в этом духе. В принципе, видеокарта даже позволяет монтировать видео в разрешении FullHD, но это очень неприятный процесс и лучше таким не заниматься. Поддерживать производительность данного ноутбука будет оперативная память на 16 гигабайт, чего предостаточно, чтобы вообще никогда не думать о запущенных в фоне приложениях. Мне даже кажется, что это немного перебор и на самом деле столько оперативной памяти такому ноутбуку не требуется — он создан для более простых задач. Встроенная же память представлена скоростным накопителем PCIe NVMe SSD, который отлично справляется с поставленными задачами, но объем пока что никто не называл.

Дизайн корпуса

Главным преимуществом данного ноутбука можно назвать его дизайн, так как компактных ноутбуков на рынке много, но настолько небольших решений вы просто не найдете. У ноутбука диагональ дисплея всего 8,9 дюйма, при этом рамки вокруг экрана минимальные и позволили дизайнерам уменьшить общие габариты устройства. Клавиатура лишилась цифрового блока, плюс верхнего ряда с клавишами F1-F12. Сенсорная панель осталась, она довольно небольшая, но позволяет не носить с собой мышку для работы, что тоже приятно. Фактически, этот ноутбук компактнее планшетного компьютера на 9 дюймов, что делает его уникальным устройством с максимально широким спектром возможностей. Вы можете носить его в рюкзаке, можете носить в руках или даже в кармане сумки — вариантов тьма. Вес ноутбука, правда, пока что официально не назван, но он будет минимальным.

Итог

За ноутбук просят 700 долларов и лично я считаю, что это просто шикарная цена за столь компактное решение. Для примера — большая часть ноутбуков подобного формата стоит от 1000 долларов и выше, хотя у них точно такое же железо, те же возможности и преимущества. Хотя, конечно, если бы ноутбук продавали долларов за 500, то его бы вообще разобрали как горячие пирожки. Но, имеем то, что имеем — даже за 700 долларов его будут покупать достаточно активно, особенно журналисты, студенты и преподаватели.

Комментарии и отзывы GPD P2 Max
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