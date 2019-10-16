Предварительный обзор Google Pixel 4. Не конкурент iPhone

2019-10-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Google Pixel 4; [62]
Компания Google представила свой новый флагманский смартфон, который выглядит довольно необычно и интересно, при этом обладает весьма неплохим набором функций, но стоит слишком уж дорого. Это совсем не то, о чем хочется говорить, но придется, ведь это новое топовое устройство крупнейшего производителя на рынке. Итак, давайте посмотрим.

Дизайн корпуса

Информация о внешнем виде устройства подтвердилась — производитель решил вновь не идти на поводу у рынка и выпустить свой гаджет в совершенно уникальном дизайне. На передней панели можно заметить экран больших размеров, у которого рамка снизу, справа и слева симметричная и практически незаметная. А вот сверху имеется достаточно большая панель, на которой разместили динамик, фронтальную камеру, датчики слежения и прочие важные вещи. Получается, что у всех смартфонов на рынке снизу подбородок, а сверху челка, а тут все совместили и перенесли над экраном. На тыльной же стороне размещена панель с камерами квадратной формы, которая выступает за пределы корпуса и позволяет выделиться на фоне основных конкурентов. Смартфон также представлен в нескольких цветовых вариантах и выглядит крайне привлекательно. Видно, что дизайнеры постарались на славу.

Характеристики

За основу производительности смартфона Google Pixel 4 взят процессор Qualcomm Snapdragon 855, что довольно удивительно, ведь на рынке есть более мощные решения с более привлекательными характеристиками от того же производителя. Фактически, компания Google выпустила флагманский смартфон с довольно высокой ценой, который прямо на момент релиза уже является устаревшим решением. Это весьма грустно, ведь от компании Google с ее возможностями ждешь как минимум большего, чем устаревший процессор. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 6 гигабайт — этого достаточно, чтобы вы могли без труда держать в фоновом режиме сразу несколько приложений и даже не думать о проблемах с перезагрузкой браузера, например. Встроенная память представлена накопителями на 64 или 128 гигабайт. Этого хватит для хранения личного контента, но в целом — маловато.

Особенности

Производитель порадовал неплохим экраном компактного размера с диагональю 5,7 дюйма с разрешением 2220 на 1080 точек. Это весьма неплохое разрешение с высокой плотностью пикселей и удобным форматом для хвата одной рукой, а сама матрица построена по технологии OLED с широкими углами обзора, хорошей яркостью и прочими преимуществами данной технологии. Более того, экран работает на частоте 90 Гц, то есть у него более платное обновление, чем у большинства смартфонов на рынке и это очень даже круто. Зато разочаровал смартфон своей батареей на 2800 мАч — это очень мало для современного устройства. Вам не хватит этой батареи даже на сутки активного использования, а уже в обед вы побежите за кабелем зарядки. Это совсем не то, чего хочется получить от флагманского смартфона, да еще и за такие деньги. Вероятно, производитель не понимает современного рынка.

Итог

Теперь давайте поговорим о стоимости нового флагмана компании Google — в базовой комплектации, то есть с 64 гигабайтами встроенной памяти, Google Pixel 4 стоит 799 долларов. Да, это на 50 долларов дороже, чем iPhone 11 с тем же объемом памяти. То есть, в Google действительно считают, что смартфон с батареей 2800 мАч, памятью на 64 гигабайта и экраном с диагональю всего 5,7 дюйма может быть дороже яблочного флагмана? Вероятно, маркетологи Google уже давно в отпуске и не следят за ценами на смартфоны.

Комментарии и отзывы Google Pixel 4
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