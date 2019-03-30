Предварительный обзор HP Reverb. Шикарная VR-гарнитура

Характеристики

Крупные компании постоянно выпускают какие-то новые шлемы виртуальной реальности и привлекают внимание пользователей со всего мира. Однако, иногда их продукция не кажется такой уж качественной. Особенно если речь идет шлемах с большой стоимостью. С другой стороны, есть яркие примеры того, что за большой ценой стоит не менее высокое качество продукции — HP Reverb продемонстрировал, что лучше заплатить чуть больше, но получить идеальное погружение в виртуальный мир.

Дизайн корпуса

Главное в подобных устройствах — качество изображения на экранах, ведь от этого зависит комфорт пользователя и его глаз. И у HP Reverb все очень хорошо с изображением. Настолько хорошо, что гаджет можно смело называть самым технологичным на рынке, ведь такой картинки больше ни у кого в мире нет. Шлем оснащен двумя дисплеями с диагональю 2,9 дюйма и разрешение каждого дисплея составляет 2160 на 2160 точек. Фактически, это более высокое разрешение, чем у 4К мониторов, к примеру. Плотность пикселей очень высокая и это позволяет работать с устройством без нагрузки на зрение, так как ваши глаза не будут видеть ярко выраженных точек на дисплее. Частота обновления кадров при этом составляет 90 Гц. Ученые доказали, что это идеальная частота для восприятия человеческим глазом, чтобы не нагружать зрение. В техническом плане это самое совершенное устройство на рынке.

Особенности

Если вы покупаете смартфон или ноутбук и выбираете стильный дизайн, то это значит, что у вас есть желание наслаждаться его внешним видом и привлекать внимание окружающих. Если же вы выбираете шлем, то дизайн означает не только красивый внешний вид, но и удобство. Ведь если продукт будет неправильно скомпонован, то вы будете ощущать дискомфорт и просто перестанете устройством пользоваться. У новинки с этим проблем никаких нет — шлем довольно легкий, у него продуманная система крепления, чтобы вам ничего не давило в голову, плюс есть наушники, которые оборудованы прямо на корпус шлема. Производитель понимает, что легкость шлема обеспечивает вас комфортом и ради этого все ненужные декоративные элементы были сняты — остался только шлем темно-серого цвета и каркас для установки продукта на голову пользователя. Выглядит не очень уж привлекательно, зато очень удобно устройством пользоваться.

Итог

Стоит отметить, что для большинства шлемов виртуальной реальности нужно устанавливать в помещении как минимум два датчика слежения, которые будут отслеживать ваши действия в пространстве и переносить их в игру. Но, это крайне неудобное решение, так как поставить датчики и отрегулировать их очень тяжело — на это уходит почти час. У HP Reverb такой проблемы нет, ведь устройство оборудовали встроенными датчиками и камерами для отслеживания движений ваших контроллеров. Они, кстати, идут сразу в комплекте со шлемом и покупать отдельно ничего не нужно. Видимо, новые технологии позволяют отказаться от дополнительных датчиков.

На текущий момент за базовую версию HP Reverb просят 599 долларов. Это достаточно большие деньги, так как более старые модели от других брендов продаются за 350-400 долларов. Однако, здесь есть большое преимущество в плане качества картинки — она очень плотная, четкая и яркая, что дает вам возможность наслаждаться играми или любым другим контентом и получать от этого массу положительных эмоций. Учитывая, что более плохая картинка может испортить вам зрение, за плотность пикселей стоит переплатить. Да и в целом шлем очень классный, особенно его дизайн понравился.