Предварительный обзор Honor V30. Весьма стильно

Дизайн корпуса

Компания Huawei хотя и сражается с санкциями и запретами, но выпускать крутые смартфоны не перестает. К примеру, производитель вдруг решил показать очень крутой гаджет под своим дочерним брендом, который стоит довольно дешево при очень большом наборе преимуществ. Вопрос лишь в том, понравится ли потенциальному покупателю такое устройство.

Характеристики

Разработчики данного смартфона решили пойти очень интересным путем и выполнили смартфон в очень интересном дизайне. Для начала стоит обратить свое внимание на лицевую панель — там расположен довольно большой дисплей, который занимает огромную часть лицевой панели. В левом верхнем углу расположена двойная фронтальная камера, для которой есть специальный вырез в форме отверстия. Такое решение уже используется компанией Samsung и мы можем с уверенностью сказать, что выглядит очень даже неплохо. На тыльной стороне устройства расположена специальная площадка с камерами, которая выполнена в форме прямоугольника черного цвета. Такое решение мы тоже какое-то время видели на смартфоне среднего класса от Samsung. Добавляем сюда достаточно интересные цветовые варианты корпуса и получаем очень даже привлекательное устройство, которое выглядит свежо и стильно.

Особенности

За основу производительности данного смартфона взят процессор Kirin 990, который компания Huawei сама разработала, произвела и оптимизировала для своего же смартфона. Процессор построен на основе двух ядер Cortex-A76 с тактовой частотой 2,86 гигагерца, двух ядер Cortex-A76 с тактовой частотой 2,36 гигагерца, и четырех ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1,95 гигагерца. То есть, производительность у данного смартфона очень даже высокая, особенно если учитывать, что производитель делает процессор сам и может оптимизировать его работу для большей эффективности. Далее, смартфон представлен в двух комплектациях — 6 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт встроенной плюс 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Пользователь может сам выбрать тот вариант комплектации, который ему понравится больше всего, что довольно удобно на самом деле.

Итог

Смартфон может похвастаться довольно большим дисплеем с диагональю 6,57 дюйма — это крайне большой дисплей даже по современным меркам. Разрешение дисплея составляет 2400 на 1080 точек, так что плотность пикселей тоже впечатляющая. Добавляем сюда фишку с двумя камерами, вырезанными внутри дисплея, и получаем одно из лучших решений на рынке. Также стоит отметить сразу три камеры на тыльной стороне устройства, которые выглядят довольно привлекательно и позволяют вам снимать качественные снимки буквально в любое время. Да, при плохом освещении снимки получаются более шумными, но это не страшно. При хорошем освещении качество изображений просто отменное, плюс есть широкоугольный объектив, что тоже круто. Да и сканер отпечатков пальцев на боковой грани выглядит очень стильно и удобно, хотя этот момент нужно еще изучить.

Удивительно, но стоимость смартфона оказалась довольно низкой при достаточно высоких характеристиках и прочих особенностях продукта. Дело в том, что за базовую версию смартфона просят всего 470 долларов. Это за флагман с громадным дисплеем, производительным процессором, большим набором бонусов и качественными камерами. Видимо, производитель решил ударить по конкурентам мощным устройством со стоимостью продукта среднего класса, что не может не радовать. Особенно порадовало то, что смартфон вскоре привезут в Россию.